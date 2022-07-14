رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يتبادلان هاتفياً تهاني العيد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال اتصال هاتفي، التهاني و الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع معالي الدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة والدكتور مصطفى الكاظمي عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما الشقيقين دوام الخير ومزيدا من الازدهار .. سائلين المولى عز وجل أن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية ودولها بالعزة و الرخاء وعلى العالم أجمع بالأمن و الاستقرار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز