%90 رضا المتعاملين عن مختبر تجربة المستخدم بـ«الصحة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نسبة 90% من رضا المتعاملين على مختبر تجربة المستخدم «UX Lab»، وهو من أدوات الابتكار التي تستخدمها الوزارة ضمن استراتيجيتها في تطوير الخدمات في إطار التحول الرقمي لتحقيق استراتيجية حكومة الإمارات في تطوير الخدمات 2021 - 2025.

وتعتبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع أول وزارة تشغل مختبر تجربة المتعاملين داخلياً في إطار التزامها بتطبيق بنود وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل بخصوص الأولوية للخدمات الرقمية وإشراك المتعامل في تصميم الخدمات وتوفير تجربة سلسة واستباقية ذات قيمة مميزة.

ويعد مختبر تجربة المستخدم النقطة المحورية لاستراتيجية الخدمات التي تركز على المتعامل من خلال فهم الأنماط الثقافية والسلوكية لجمهور المتعاملين مع الجهة المعنية، بحيث يتماشى التصميم مع السلوكيات القائمة أو يتناغم معها بهدف الحصول على ردود فعل مباشرة من المستخدم وجمع البيانات القابلة للتطبيق للمساعدة في تعزيز الحضور الرقمي للمنصة وسهولة تصفحها واستخدامها.

ويتبع المختبر منهجيات وأساليب علمية متطورة تركز على تحسين وتطوير المواقع والتطبيقات الذكية استناداً إلى سلوك المستخدمين وتفضيلاتهم مع الأخذ في الاعتبار سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول.

دراسات

وبوجود ما يقارب 160 خدمة إلكترونية وذكية فإن دراسات تجربة المستخدم مستمرة ليتم تحسين جميع الخدمات والقنوات الرقمية في الوزارة بطريقة عملية تفاعلية تعطي قيمة مضافة للخدمات.

وتثبت عملياً المساعي المستمرة في توفير الخدمات المبتكرة باستخدام أجهزة مخصصة لذلك، وتطبيق منهجيات عالمية متطورة في مختبر تجربة المستخدم بهدف التأكد من أن المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية تراعي متطلبات المستخدمين في الوصول بالخدمات إلى أفضل مستويات السهولة وسلاسة الاستخدام وما يتم إنجازه هو ضمن جهود الوزارة لإسعاد المتعاملين.

وأشار ماهر الملا، مدير إدارة سعادة المتعاملين، إلى أهمية تعزيز وتطوير تجربة المتعاملين وإسعادهم ضمن استراتيجية الوزارة وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية من خلال توفر بيانات حيوية تكون مؤثرة على خطط الإدارة عند صياغة السياسات وصنع القرارات بهدف إسعاد المتعاملين لتحقيق مستهدفات ومؤشرات الحكومة.

تطوير

أكد أحمد علي الدشتي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز بيئة الابتكار في تطوير الخدمات لتحسين الحضور الرقمي بما ينعكس على الجودة والرضا والاستخدام في ما يتعلق بالخدمات الحكومية، ويؤكد التزام الوزارة بسياسة التطوير المستدام في كافة القطاعات المنضوية تحت مظلتها في إطار الاعتماد على التقنيات والأساليب الإدارية والإلكترونية الحديثة في تنفيذ معاملات المتعاملين ونجاح الخطط الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة.

ويمثل إنجازاً جديداً ومؤشراً على مدى الالتزام بتطبيق المعايير العالمية في مجال خدمة المتعاملين، لافتاً إلى أن تطبيق المعايير الدولية في مجال خدمة المتعاملين يعتبر ضمان وجود مرجعية موحدة لتقييم جودة المخرجات المقدمة في مراكز سعادة المتعاملين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز