«كهرباء دبي» تنجز التكامل الرقمي لـــ 70 مشـروعـاً حكومياً وخاصاً

المصدر: دبي - البيان

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استكملت هيئة كهرباء ومياه دبي التكامل الرقمي لأكثر من 70 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة تضمنت تسهيل مجموعة كبيرة من الخدمات منها خدمة سداد الفواتير وتحديث المعلومات وخدمة تشغيل الكهرباء والمياه وتعديل رسوم السكن واسترداد المبالغ المستحقة وتحديث الرخصة التجارية وغيرها.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أنه من خلال التكامل الرقمي والقنوات الرقمية التي توفرها الهيئة تم إجراء ما يزيد على 75 مليون معاملة ذكية، مما أسهم في خفض 256,496 طناً من الانبعاثات الكربونية، أي ما يعادل زراعة 291,379 شجرة في مساحة تساوي قرابة 549.51 ملعب كرة قدم حتى منتصف يونيو 2022، وبلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98.99% حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022.

وأضاف: تلتزم الهيئة بالمحافظة على مكانتها العالمية بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً وريادة على مستوى العالم. ونحرص على إثراء تجربة المتعاملين من خلال خدمات رقمية توفر وقتهم وجهدهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية وأدوات الذكاء الاصطناعي انسجاماً مع مبادرة «دبي 10X» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسياسة «خدمات 360» لحكومة دبي لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة تواكب توقعات المتعاملين.

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