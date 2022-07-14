«طرق دبي»: %85 نمو قطاعي الليموزين والحجز الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

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شهد قطاعا المركبات الفاخرة (الليموزين) ومركبات الحجز الإلكتروني نمواً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، بنسبة 85%.

حيث بلغ عدد الرحلات، التي قطعتها مركبات الليموزين ومركبات الحجز الإلكتروني في النصف الأول من العام الجاري 6.3 ملايين رحلة، مقارنة مع 3.4 ملايين رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وشهدت مركبات الليموزين والحجز الإلكتروني زيادة مُطَّرِدة في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد هذه المركبات 6100 مركبة مقارنة مع 6059 في الفترة نفسها من العام الماضي.

نمو

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «سجّل قطاعا المركبات الفاخرة (الليموزين) ومركبات الحجز الإلكتروني نموّاً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري مما يُعَدُّ مؤشراً مهماً على الطلب المتزايد على خدمات هذا القطاع الذي يمثل قطاع النقل الخاص.

وقد استند هذا النمو إلى مؤشرات عدة في هذا المجال شملت الاستعانة بالتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتطوير آلية الطلبات لتكون عن طريق التطبيقات الذكية والإلكترونية، إضافة إلى الشراكات مع شركات رائدة في هذا المجال».

مزايا

الجدير بالذكر أن من مزايا خدمات التنقّل عبر مركبات الليموزين أن هذا النوع من النقل يساعد الأفراد على توفير الوقت بصورة واضحة خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحضور فعاليات معينة في مواعيد محددة، حيث تحترم وتهتم شركات خدمات مركبات الليموزين بالمواعيد، وتُلزِمُ متعامليها باحترام الوقت، وفق معايير واضحة بالنظر لأهمية الوقت بالنسبة لهذه الشركات والمتعاملين على حد سواء.

خدمات راقية

أكد عادل شاكري أن الهيئة تولي قطاع المركبات الفاخرة (الليموزين) أهمية بالغة بالنظر إلى الدور الذي يؤديه هذا القطاع الحيوي في رَفدِ الحركة السياحية في إمارة دبي بخدمات راقية تُقَدَّمُ للسائحين والزائرين ورواد ورجال الأعمال القادمين إلى دبي من جميع أنحاء العالم للمشاركة والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في المعارض والفعاليات والأنشطة التي تحتضنها الإمارة.

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