16 شركة تحقق 3 أضعاف مستهدف التوطين

المصدر: دبي- البيان

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نجحت مجموعة من المنشآت العاملة في الدولة، في رفع نسب التوطين بشكل لافت، خلال فترة قصيرة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن رفع نسب التوطين في شهر مايو 2022.

والذي دخل حيز التنفيذ في شهر يونيو 2022، حيث استطاعت 16 شركة تحقيق 3 أضعاف مستهدف التوطين، وقامت بتوظيف 1166 مواطناً خلال هذه الفترة القصيرة.

وستقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين، مجموعة من الحوافز لهذه المنشآت، كما سيتم تصنيفها ضمن الفئة الأولى في الوزارة، وذلك تشجيعاً لها على إسهامها الفاعل في دعم مستهدفات التوطين.

وقامت شركة ماجد الفطيم هايبر ماركتس بدبي، بتوظيف 303 مواطنين، ليبلغ عدد المواطنين العاملين في الشركة 618، كما قامت بوابة الإمارات للخدمات الأمنية بأبوظبي، بتوظيف 113 مواطناً، ليرتفع عدد المواطنين العاملين بها إلى 526، ووظفت شركة «تيليبير فورمانس ميدل إيست» لخدمات رجال الأعمال بأبوظبي، 96 مواطناً، ليصل إجمالي عدد المواطنين في الشركة إلى 250.

كما نجحت الشركات التالية في رفع مستهدف التوطين بمقدار 3 أضعاف، وهي: شركة أورينت للتأمين بدبي، وجي فورتي تو للتجارة العامة بأبوظبي، وأي جي جي الإمارات للتدريب المتقدم بأبوظبي، وهاليبرتون وورلدوايد ليميتد، وهالكون للأنظمة بأبوظبي، وبيانات للخدمات المساحية، وشركة دبي للتأمين، وعزام للتوظيف، وسيراميك رأس الخيمة، وشركة ماجد الفطيم للسينما، ومدرسة الرياض، وماجيك بلانيت، والمستشفى الأهلي.

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