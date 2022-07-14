تحقيق 353 أمنية في الإمارات والخارج خلال النصف الأول

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» نجاحها في تحقيق 353 أمنية داخل وخارجها للأطفال المُصابين بأمراض خطيرة خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 285 أمنية عن نفس الفترة من عام 2021 وبزيادة بلغت 19%.

وثمنت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، جهود فريق عمل المؤسسة خلال الأشهر الماضية، وتمكّنهم من تحقيق 353 أمنية للأطفال المرضى على الرغم من أزمة انتشار جائحة فيروس «كورونا» المُستجد والإجراءات الاحترازية.

وأشارت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، إلى أن المؤسسة تمكّنت، وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، من إنجاز نحو 55% من مجمل أمنيات عام 2022، حيث تمّ تحقيق 169 أمنية داخل دولة الإمارات، و108 أمنيات في المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى 76 أمنية في جمهورية مصر العربية، لـ 26 جنسية مُختلفة، للأطفال الذين يُعانون من 66 مرضاً من الأمراض الخطيرة المُزمنة التي تُهدّد حياتهم.

وقالت: «نفتخر بأن المؤسسة تمكّنت هذا العام أيضاً من تحقيق الأمنيات في جمهورية مصر العربية، حيث كانت مؤسسة تحقيق أمنية العالمية تسعى للوصول إلى القارة الأفريقية، واليوم نحن سعداء أن مؤسسة تحقيق أمنية في الإمارات حقّقت ذلك بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في محافظة أسوان، ومستشفى الأطفال الجامعي التخصّصي- أبو الريش في جمهورية مصر العربية».

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