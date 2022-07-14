«النقل المتكامل» يصدر أكثر من 25 ألف تصريح للتحويلات المرورية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، أن عدد التصاريح الخاصة بالتحويلات المرورية التي تم إصدارها في الإمارة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو الماضي بلغ 6169 تصريحاً، مقارنة مع 5974 تصريحاً تم إصدارها في الفترة المماثلة من العام الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد التصاريح الصادرة منذ بدء تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في الأول من أكتوبر 2020، إلى 25,311 تصريحاً، أصدرها المركز لإجراء أعمال في حرم الطريق.

واستحوذت مدينة أبوظبي وضواحيها، والتي بدأ مركز النقل المتكامل تطبيق اللائحة التنظيمية فيها يوم 1 أكتوبر 2020 على عدد 18,932 من تلك التصاريح، ما يشكل 75% من إجمالي التصاريح الصادرة في الإمارة.

فيما حلت مدينة العين التي شهدت تطبيق اللائحة في بداية عام 2021 في المرتبة الثانية بـ 3707 تصاريح، ومن ثم منطقة الظفرة التي استقطبت 2672 تصريحاً منذ بدء تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية فيها يوم 1 أبريل 2021. وبهذا يكون إجمالي التصاريح الصادرة في إمارة أبوظبي قد زاد بنسبة 48% منذ بدء تطبيق اللائحة، مقارنة مع الفترة السابقة لإصدارها.

ويقوم المركز بإصدار تصاريح التحويلات المرورية بعد حصول الجهات المعنية على الموافقات وشهادات عدم الممانعة اللازمة من الجهات المختصة وذات العلاقة بأعمال الطرق والخدمات ضمن حرم الطريق وذلك طبقاً لـدليل أبوظبي لمناطق العمل في إمارة أبوظبي والإجراءات المتبعة والشروط والأحكام الواجب الالتزام بها.

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