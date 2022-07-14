دورية السعادة تنفذ مبادرة إنسانية لحماية العمال من الشمس

المصدر: أبوظبي - البيان

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نفذت إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات ودورية السعادة في شرطة أبوظبي، مبادرة إنسانية مجتمعية بعنوان «نخفف عليهم»، بمشاركة مستشفى أن أم سي، تضمنت توزيع عبوات مياه باردة وقبعات شمسية لأفراد المجتمع لحمايتهم من حرارة الشمس، خصوصاً الذين لا يملكون سيارات خاصة، والفئات المساعدة والعمال والمزارعين، وذلك لتعزيز دور شرطة أبوظبي المجتمعي، وحرصها على سلامة ووقائية كل أفراد المجتمع.

وأوضح العقيد مطر عبد الله المهيري، مدير إدارة مرور العين، بأن المبادرة تأتي حرصاً على هذه الفئة العاملة التي تقدم مجهودات في مسيرة النمو والبناء، ومن واجب جميع المؤسسات الحرص على سلامتهم وتوفير كل الأدوات والضروريات اللازمة، لتعزيز سلامتهم ووقايتهم والحفاظ على صحتهم، ومن أجل تأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف، والحد من الحوادث المهنية التي تشكل خطراً عليهم وعلى صحتهم.

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