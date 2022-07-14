1760 أضحية من «بيت الخير» استفادت منها 3624 أسرة

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية بيت الخير إنجاز مشروع الأضاحي لهذا العام وتوزيع حصص 1760 أضحية على 3624 أسرة متعففة في دبي وحتا والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، بقيمة إجمالية وصلت إلى مليون و 200 ألف درهم.

وأكد مدير عام «بيت الخير» عابدين طاهر العوضي، الذي تابع عمليات ذبح الأضاحي في مقصب دبي، أن عمليات الذبح جرت ضمن أفضل الشروط الصحية والبيئية، وأن التوزيع تم بشكل منظم بجهود فريق ميداني مدرب يتكون من 35 موظفاً ومتطوعاً، إذ تم نقل الأضاحي بعد ذبحها في اليومين الأول والثاني من أيام العيد عبر برادات مخصصة لنقل اللحوم لتوزع على الأسر المستحقة خلال أيام العيد.

توزيع

وأوضح العوضي أنه تم توزيع الأضاحي على 2510 أسر في دبي، وذلك من خلال نقطة توزيع تم تعيينها في مدرسة أحمد بن سليم، و520 أسرة في عجمان من خلال نقطة توزيع مدرسة أم خلاد، و282 أسرة في رأس الخيمة، و162 أسرة في الفجيرة و150 أسرة في حتا، وتم تسليم الأضاحي للأسر بعد إعلامها بموعد ومكان التوزيع من خلال رسائل نصية أرسلت لها في وقت مبكر.

شكر

ووجه العوضي الشكر لمقاصب دبي التي تعاونت في إنجاز المشروع وفق أفضل الممارسات، وإلى وزارة التربية والتعليم التي سمحت بتوزيع الأضاحي في ساحات بعض المدارس.

كما وجه الشكر للمساهمين والمتعاونين من الجهات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة عجمان، والقيادة العامة لشرطة دبا الفجيرة، للمساهمة في تنظيم حركة السير، ومؤسسة وطني لتوفيرها بعض المتطوعين، وكل من جمعية الإمارات التعاونية وشركات الكبير وجلوبال للصناعات الغذائية وجبيلي وعبر الإمارات وفيصل إقبال لتجارة المواد الغذائية؛ لتوفيرها للسيارات والمخازن المبردة.

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