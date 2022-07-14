23.000 مستفيد من أضاحي «الإحسان الخيرية»

المصدر: عجمان - البيان

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وزّعت جمعية الإحسان الخيرية لحوم الأضاحي على مستحقيها في مقرها الرئيس بإمارة عجمان، وفرعيها بإمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع لحوم الأضاحي 23 ألف مستفيد.

وأوضحت الجمعية أن مشروع توزيع الأضاحي من المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية بشكل سنوي، تيسيراً على المحسنين والمضحّين في إيصال اللحوم إلى الأسر المحتاجة والحالات الإنسانية بهدف رسم الابتسامة على وجوههم، وتأكيداً على تعميق مبادئ التكافل الاجتماعي، وترسيخ مفهوم العمل الخيري والإنساني بين مختلف شرائح المجتمع من الأسر المتعففة والأيتام وذوي الدخل المحدود.

ونفّذت الجمعية خطة محكمة لتوزيع الأضاحي بما يتماشى مع التدابير الوقائية والاحترازية، وبهدف تحقيق الصحة والسلامة للمستفيدين.

وذلك من خلال رسائل نصية نظمت حضور المستفيدين حسب التوقيت، مما أسهم في تقليل الزحام وتيسير عملية تسليم الأضاحي. وثمّنت الجمعية دور المتبرعين من المحسنين وأهل الخير وثقتهم بإنابة الجمعية عنهم في تنفيذ المشروع وتوزيع لحوم الأضاحي على المستفيدين داخل الدولة.

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