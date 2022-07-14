15.000 زائر لحدائق مدينة الشارقة خلال العيد

المصدر: الشارقة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت حدائق مدينة الشارقة خلال عيد الأضحى المبارك، 15 ألف زائر، للاستمتاع بأجواء ومرافق الحدائق، رفقة العائلة والأصدقاء، خاصة في منتزه الشارقة الوطني.

وتعتبر الحدائق من الوجهات الترفيهية التي يقصدها السكان والزوار خلال العيد، لما تمتاز به من طبيعة ساحرة، وأجواء هادئة، تمنح زوارها فرصة الاسترخاء وسط الطبيعة.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن حدائق مدينة الشارقة، تعكس رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بالإنسان، وتوفير أفضل الخدمات له، وتوفير الحدائق، خاصة حدائق الأحياء، التي تعزز من التقارب والتعارف بين سكان الحي الواحد، وتحافظ على خصوصيتهم.

كما تمتاز هذه الحدائق بتوفر مرافق متنوعة، تناسب كافة فئات المجتمع، فضلاً عما تحتويه من مسطحات خضراء وأشجار وشجيرات وزهور تبعث في النفس السعادة والإيجابية.

خطة متكاملة

وأوضح الطنيجي أن البلدية وضعت خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى، وتم تنفيذها من قبل كافة إدارات البلدية المعنية، وفرق التفتيش التي كثفت حملاتها وزياراتها للتعامل مع ملاحظات الجمهور، وكذلك رصد أي سلوكيات سلبية، أو مشوّهات للمظهر العام، وتوفير غذاء آمن للمستهلكين، وتهيئة الأجواء المثالية لسكان الإمارة وزوارها.

ولفت إلى أن البلدية وفرت كادراً من الأطباء البيطريين في مسلخ الشارقة، لفحص الأضاحي قبل وبعد الذبح، والتأكد من سلامتها وخلوّها من أية أمراض، حيث بلغ عدد الأضاحي التي تم فحصها خلال العيد، أكثر من 7 آلاف أضحية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز