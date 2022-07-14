مطار الشارقة يستقبل أول رحلة لطلائع الحجاج بالورود

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

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وصلت ظهر أمس إلى مطار الشارقة الدولي أولى رحلات طلائع الحجاج القادمة من جدة بعد أن أدوا مناسك الحج هذا العام.

حيث وصلت أول طائرة تحمل حجاج الدولة إلى مطار الشارقة الدولي في الساعة الثانية ظهراً، وكان في استقبالهم بالورود فريق من مطار الشارقة على رأسه علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعلياء عبيد الشامسي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالمطار.

إضافة إلى فريق من القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة وإدارة الشرطة المجتمعية وإدارة المنافذ والمطارات.

وبادر المسؤولون والموظفون في هيئة مطار الشارقة الدولي إلى توزيع الهدايا على الحجاج والترحيب بهم، وحرصوا على تسهيل إجراءات دخولهم عن طريق تخصيص بوابات ذكية و«منصات خاصة» لخدمة الحجاج ولضمان إنهاء إجراءات عودتهم إلى بيوتهم على أسرع وجه، وتوفير خدمة مناولة الحقائب مجاناً.





استعدادات

وهنأ أحمد حسن الحمودي مدير إدارة خدمة المتعاملين بمطار الشارقة حجاج بيت الله الحرام على تأديتهم مناسك الحج وعودتهم سالمين، مبيناً أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات والاستعدادات المناسبة لاستقبال الحجاج.

حيث عملت على التنسيق مع جميع خطوط الطيران والجهات العاملة في مطار الشارقة الدولي من أجل تسهيل إجراءات الوصول وتسخير جميع الجهود لضمان سير الإجراءات بسهولة وسلاسة، كما تم تسهيل كافة الإجراءات لهم من خلال فريق متخصص ومتكامل، إضافة إلى تخصيص منابر خاصة لاستقبالهم عبر البوابات الذكية، وتقديم الهدايا والورود لهم.

وعبر عدد من الحجاج المواطنين والمقيمين الذين التقتهم «البيان» بصالة القادمين في مطار الشارقة الدولي ظهر أمس عن شكرهم للقيادة الرشيدة على ما أحاطت به حجاج الدولة من الدعم والرعاية والاهتمام من خلال البعثة الرسمية التي سهرت على راحتهم طوال فترات الحج، كما عبروا عن رضاهم التام عن الخدمات التي قدمت لكل من يحتاجها.

وكذلك تقديم الخدمات إلى كبار المواطنين والنساء، مثمنين جهود الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والتي استعدت باكراً لموسم الحج ونظمت لهم الندوات التخصصية، إضافة إلى الدروس من قبل الأئمة، وكذلك تواجد الوعاظ في صالات المغادرة بمطار الشارقة لإعطاء الحجاج النصائح والإرشادات بعدة لغات.

كما ثمنوا سهولة الإجراءات التي تم تقديمها لهم من قبل موظفي مطار الشارقة، مشيدين بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها التي بذلتها لتيسير إجراءات سفرهم في المطارات هناك، إضافة إلى تنظيم وتفويج الملايين من الحجاج في وقت واحد ومكان واحد وفترة زمنية معينة.

حملات مميزة

وقال جمعة سالم الكعبي: إن الإمارات كانت على مستوى الحدث، حيث وفرت البعثة الرسمية الأجواء المناسبة للحجاج لأداء المناسك بكل سهولة، مبيناً أن مسؤولي البعثة كانوا يطمئنون على الحملات ويقيمونها بشكل يومي ما جعل حملات الإمارات مميزة، حيث قدمت أفضل ما لديها في إراحة الحجيج وتوفير كل ما يلزمهم، مثمناً دور الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على اهتمامها بالحملات.

وبدوره قال أحمد عبدالرحمن المرزوقي: إن الحج هذا العام كان ميسراً وكافة الخدمات بما فيها المواصلات كانت متوافرة والبعثة المسؤولة لم تقصر، معبراً عن شكره للقيادة الرشيدة وللمسؤولين على اهتمامهم بحجاج الدولة.

لافتاً إلى أن الأجواء كانت مباركة، واختفت بعض المظاهر السلبية هذا العام، مثل الازدحام في رمي الجمرات، كما أن الحملات الإماراتية بذلت مجهوداً كبيراً للتسهيل على الحجاج في أداء المناسك وكانت هناك منافسة بينها في تقديم أفضل الخدمات للحجاج، مثمناً الاستقبال الطيب من هيئة مطار الشارقة الدولي.

وقال جمال محمد حارث الرميثي: إن إجراءات الدخول كانت ميسرة من قبل فريق الجوازات وإدارة مطار الشارقة الدولي، كما تم استقبالهم داخل الصالة بالورود والابتسامات، لافتاً إلى أن حجاج الإمارات وجدوا كل الدعم من قبل البعثة الرسمية التي ما توانت في توفير كافة الخدمات التي يحتاجونها، إضافة إلى تفقدها لهم في كافة الأوقات للاطمئنان على أحوالهم وصحتهم.

تهنئة

من جهة أخرى استقبلت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة وإدارة الشرطة المجتمعية وإدارة المنافذ والمطارات حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى الوطن عبر مطار الشارقة الدولي، بالتعاون مع هيئة مطار الشارقة الدولي، وذلك عبر تقديم التهنئة والهدايا لهم بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن سالمين‎ بعد أداء فريضة الحج.

وأكد الرائد أحمد بالحاج مدير فرع الفعاليات والمتقاعدين بإدارة الإعلام والعلاقات العامة حرص شرطة الشارقة واهتمامها بتعزيز التواصل مع مختلف الفئات الاجتماعية في كافة المناسبات ‏المجتمعية، مضيفاً أن شرطة الشارقة مستمرة في استقبال دفعات حجاج بيت الله على مدى اليومين القادمين عبر مختلف الرحلات القادمة من الأراضي المقدسة.

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