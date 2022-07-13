السيسي: محمد بن زايد وضع خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية في الإمارات

المصدر: البيان

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في كلمته اليوم لشعب الإمارات وضع خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية في الإمارات.

وقال السيسي عبر تويتر: تابعت باهتمام بالغ كلمة أخي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، للشعب الإماراتي الشقيق التي وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة، وحدد بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية والخارجية.



وأضاف: إنني أود أن أشيد بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التي تجلت في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية، والتي أثق بأن الإمارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة.

وتابع: أؤكد من جديد عزمنا على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون ونقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .

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