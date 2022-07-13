حاكم أم القيوين يزور معرض كسوة الكعبة المشرفة بعد أدائه مناسك الحج

المصدر: البيان

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أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، رمي الجمرات في أول أيام التشريق بمنى من حج هذا العام وكان بمعيته الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار.

كما قام صاحب السمو حاكم أم القيوين بجولة في معرض كسوة الكعبة، تعرف سموه من خلاله على طريقة إعداد وتجهيز كسوة الكعبة المشرفة، مشيداً سموه بالجهود الذي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

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