مطار الشارقة الدولي يستقبل الحجاج العائدين بالورود

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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وصلت ظهر أمس إلى مطار الشارقة الدولي أولى رحلات الحجاج المواطنين قادمة من المملكة العربية السعودية من جدة بعد أن أدوا مناسك الحج هذا العام، حيث وصلت أول طائرة تحمل حجاج الدولة إلى مطار الشارقة الدولي في الساعة الثانية ظهرا وعلى متنها عدد من الحجاج، وستتوالى عودتهم تباعا، وكان في استقبالهم فريق عمل من موظفي مطار الشارقة الذين سهلوا كافة إجراءات دخولهم، حيث كانت الورود والهدايا في انتظارهم ، كما عجت ردهة استقبال المسافرين بأهالي الحجاج وذويهم الذين استقبلوهم بدموع الفرح .

هدايا

وبادر المسؤولون والموظفون في هيئة مطار الشارقة الدولي إلى توزيع الهدايا على الحجاج والترحيب بهم، وحرصوا على تسهيل إجراءات دخولهم عن طريق تخصيص بوابات ذكية و"منصات خاصة" لخدمة الحجاج ولضمان إنهاء إجراءات عودتهم إلى بيوتهم على أسرع وجه، وإضافةً إلى ذلك تم توفير خدمة مناولة الحقائب مجانا .

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