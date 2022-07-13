"صحة" ومعهد خان ساجول مكابي الإسرائيلي يتعاونان لتعزيز نشاطات الأبحاث

المصدر: وام

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وقّعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، اتفاقية مع معهد خان ساجول مكابي للأبحاث والابتكار التابع لمكابي لخدمات الرعاية الصحية، منظمة الإدارة الصحية الرائدة في إسرائيل، وذلك بهدف تعزيز نشاطات البحث والتبادل المعرفي وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.

وسيوفر معهد خان ساجول مكابي للأبحاث والابتكار، بموجب الاتفاقية الموقعة في 29 يونيو 2022 بالمقر الرئيسي لشركة صحة في إمارة أبوظبي، الدعم والبنية التحتية اللازمة لتسيير الأنشطة التعاونية والمنسقة في مجالات البحث والورشات التعليمية وتطوير تقنيات الصحة الرقمية والابتكار، وذلك بالاعتماد على خبرة معهد خان ساجول مكابي العميقة وشراكاته العالمية الواسعة.

كما ستسهم الاتفاقية في دعم أهداف الإمارة المتمثلة في بناء سجلّ لأبحاث الجينوم ليكون أساساً ثابتاً لتحسين إدارة البيانات السريرية وجمع العينات وكتابة التقارير السريرية.

وقال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى شركة "صحة": "تدعم هذه الاتفاقية رؤية وأهداف "صحة" في استكشاف فرص التعاون في المجالات الأخرى التي تعزز التعاون في التعليم والبحوث والتكنولوجيا الصحية والبرامج السريرية. ونتطلع إلى تحقيق النجاح معاً وتوسيع هذا البرنامج ليشمل منشآتنا والممارسين المتميزين لدينا".

من جهته أضاف الدكتور تال باتالون، رئيس معهد خان ساجول مكابي التابع لمركز مكابي للأبحاث والابتكار: "أشعر بسعادة كبيرة لقاء هذا التعاون الاستراتيجي بين معهد خان ساجول مكابي و"صحة"، لنخطّ مسيرتنا معاً في بناء جسر للبحث المشترك وتوفير الدعم في تطوير منظومة شاملة لمجال الابتكار الطبي. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز نشاطات البحث والتطوير الطبي بالتعاون مع صحة كي نخلق القيمة الجديدة للمنطقة بأكملها والشرق الأوسط في نهاية المطاف".

من جانبه قال الدكتور غانم الحسني، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في شركة "صحة": "يسعدنا أن نعلن عن هذا التوقيع مع معهد خان ساجول مكابي، حيث ستسهم الاتفاقية في تعزيز تعاوننا في البحث العلمي واستكشاف الجينوم وتبادل المعرفة لتسريع النمو الاقتصادي والتقدم البشري. ويعتبر هذا التعاون ضرورياً للاستفادة من أفضل الخبرات والأبحاث التي تعد عناصر أساسية لتعزيز البحث والتدريب ومساعدة الأكاديميين في التغلب على تحديات الرعاية الصحية في المستقبل".

وسيدعم معهد خان ساجول مكابي شركة "صحة" في تعزيز تبادل الأبحاث والدراسات والمعرفة حول الدراسات الوبائية والتشخيصية والتداخلية بما فيها التجارب السريرية. وستشمل الشراكة عقد الورش التعليمية لمنهجيات البحث والمواضيع ذات الصلة واستكشاف فرص تطوير التقنيات الصحية والصحة الرقمية والابتكار. إضافةً إلى ذلك، سيبحث هذا التعاون في الطرق المختلفة لتعزيز قدرات البحث الجيني وتطوير أفضل الممارسات لاستخدام البيانات الجينية وتطوير الدراسات التعاونية التي من شأنها أن تركز على المسببات الجينية لمختلف الأمراض ذات الصلة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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