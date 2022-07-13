رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة ميلو دجوكانوفيتش رئيس الجبل الأسود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس ميلو دجوكانوفيتش.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة إلى معالي دريتان أباظوفيتش رئيس وزراء الجبل الأسود.

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