«مواصلات الإمارات» تكرم 30 سائقاً ومشرفاً وفنياً متميزين

المصدر: دبي - البيان

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كرمت مواصلات الإمارات 30 موظفاً وموظفة من فئات السائقين ومشرفي النقل والسلامة والفنيين ومساعديهم العاملين في عدد من مواقع العمل داخل الدولة، ممن أكملوا أكثر من 10 سنوات في الخدمة، وكذلك نظير أدائهم المتميز خلال الفترة الماضية.

وشهدت فريال توكل، الرئيس التنفيذي بالإنابة؛ فعاليتي التكريم في دبي وأبوظبي بحضور عدد من الرؤساء والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والموظفين، وتضمنت كلتا الفعاليتين إلقاء كلمة تحفيزية من قبل الرئيس التنفيذي بالإنابة سبقت احتفاءها بالموظفين عبر تقديم شهادات شكر وثناء لهم، علاوةً على التكريم المادي.

جهود

وأثنت فريال توكل في كلمتيها على جهود الموظفين المكرمين، متمنيةً لهم ولزملائهم المزيد من النجاحات في المستقبل، ولفتت إلى أن التكريم الحالي يشكل امتداداً لنهج الشركة في الاحتفاء بالموارد البشرية وبإنجازات الموظفين وتكريم عطائهم، مؤكدةً أن مواصلات الإمارات تتمتع بأنظمة وممارسات عريقة في هذا المجال، بما في ذلك أكثر من عشرة برامج تكريم وتحفيز متنوعة تحتفي بالموظفين بمختلف اختصاصاتهم ومستوياتهم الوظيفية، لا سيما الموظفين القدامى وكذلك أصحاب الإنجازات منهم.

وأضافت توكل أن السياسات والبرامج المتقدمة التي تطبقها الشركة أثمرت عن رفع معدلات الرضا والسعادة لدى الموظفين، كما تمت ترجمتها بالأرقام من خلال ارتفاع مستويات الولاء الوظيفي، وانخفاض معدلات الدوران الوظيفي، الأمر الذي يعكس اعتزاز الموظفين بانتمائهم للشركة وحرصهم على مواصلة مسيرتهم المهنية فيها، والذي بدوره يصب في اتجاه رفع معدلات الأداء والسلامة وتحقيق أهداف الشركة وخططها التشغيلية والاستثمارية.

يذكر أن مواصلات الإمارات تضم نحو 26 ألف موظف وموظفة في مختلف مواقع العمل لديها، منهم أكثر من 15 ألف سائق ونحو 2,600 فني، وهي تحرص على توفير بيئة عمل إيجابية غنية بفرص التطور والارتقاء الوظيفي من خلال تركيزها على قيم المشاركة والإبداع والتسامح وسياسة الأبواب المفتوحة، والعدالة والشفافية، وتكثيف قنوات التواصل بين مختلف الفئات الوظيفية، كما تتبع لتحقيق ذلك أحدث الممارسات والأنظمة المعمول بها في مجال إدارة الموارد البشرية.

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