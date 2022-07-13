رئيس الدولة ونائبه يهنئان خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1443 هجرية.

وأعرب سموه عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج في هذا العام، والذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها، رغم الظروف الاستثنائية وخاصة في إجراءات سلامة وصحة الحجيج، لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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