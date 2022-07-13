برنامج تأهيلي لمنح صفة الضبطية لموظفين في جهاز أبوظبي للمحاسبة

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنفذ أكاديمية أبوظبي القضائية، برنامج التكوين الأساسي للتأهيل لمنح صفة الضبطية الإدارية والقضائية لعدد من موظفي جهاز أبوظبي للمحاسبة، الدفعة الأولى لعام 2022، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تنمية قدرات الكوادر المواطنة وإكسابهم المعارف اللازمة لأداء مهامهم الوظيفية في التفتيش والتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة وفق الضوابط القانونية المحددة، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وكفاءة استخدام الموارد المالية.

وأوضحت الأكاديمية أن البرنامج التدريبي لمنح صفة الضبطية القضائية يعتمد أفضل الممارسات الدولية لتأهيل الموارد البشرية، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق التميز والجودة في تقديم الخدمات، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة في أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز