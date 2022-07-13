شرطة دبي تطلق برنامجها الصيفي بمشاركة طلابية فاعلة

المصدر: دبي - البيان

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انطلق صباح أمس، البرنامج الصيفي الطلابي، وذلك برعاية من معالي معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتحت شعار «صيفنا أمن وسعادة... ابتكار وقيادة»، بتنظيم من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

ومجلس دبي الرياضي، بالإضافة للعديد من الشركاء من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبمشاركة أكثر من 1300 طالب وطالبة من 21 جنسية، يشاركون في تدريبات عسكرية، ورياضية، ومحاضرات نوعية ومعرفية وزيارات للعديد من المواقع التعليمية ذات الصلة، ويستمر البرنامج حتى يوم 11 من شهر أغسطس المقبل.

بناء

من جانبه، ذكر اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إن شرطة دبي دأبت منذ انطلاق دوراتها الصيفية على ترسيخ مبدأ بناء شخصية الطلاب والطالبات القيادية لجيل المستقبل، والذين سيحملون لواء القيادة في كل المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى قراءة المستقبل من خلال تطبيق منهجية علمية في تطبيق البرامج الصيفية المتنوعة، بحيث تغذي نفوس الطلبة بمفاهيم وقيم نبيلة، وقدرات وإمكانيات تمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل.

أبحاث

بدوره، أشار العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى أن الأبحاث والدراسات تؤكد ضرورة احتواء الطلبة، خصوصاً في الأعمار التي تتراوح بين 11-17 عاماً، وهي الأعمار التي تستهدفها الدورات الصيفية بمركز حماية الدولي.

ولفت العقيد عبدالله حسن مطر الخياط، مدير مركز حماية الدولي، إلى أن اليوم الأول يبشر بانطلاق دورة طلابية صيفية متميزة، فقد التزم الكثير من الطلاب بالحضور المبكر.

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