قائد عام شرطة أبوظبي: ملتزمون بتحسين تجربة المتعاملين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، التزام شرطة أبوظبي بتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين في إنجاز معاملاتهم وإسعادهم وتحقيق التحسين المستدام في رحلة المتعامل بمراكز الخدمة وتحسين تجربتهم لتقديم خدمات مبتكرة عالية الجودة تحقق لهم السعادة والثقة بخدمات الشرطة.

والتقى المتعاملين أثناء تقديمهم للخدمات الشرطية في مركز شرطة خليفة بمدينة أبوظبي، واستلم معاملاتهم، وشارك في إنجازها والوقوف على كفاءة وفاعلية إجراءات التقديم عليها، كما استمع إلى ملاحظات المتعاملين والتحديات التي يواجهونها في تقديم الخدمات، بالإضافة الى احتياجاتهم وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك ضمن مبادرة «في الميدان الحكومية».

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