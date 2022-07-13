مواطنون: القيادة الرشيدة حريصة على رفاهية أبناء الإمارات

المصدر: متابعة: أسامة أحمد، عصام عوض، جميلة إسماعيل

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أعرب مواطنون عن فخرهم واعتزازهم بجهود القيادة الرشيدة في بناء مجتمع سعيد، مشيرين إلى أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، يأتي في إطار حرص واهتمام سموه بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز رفاهية وسعادة المواطن.

اهتمام

وقال نايف عبد الله الشحي، إن إنشاء مكتب لشؤون المواطنين والمجتمع يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بشؤون المواطن وتلمس احتياجاته وتوفير الحياة الكريمة لشعب الإمارات، مؤكداً أهمية ودور المكتب في تعزيز مسيرة الرفاهية وراحة المواطنين في الدولة.

ولفت إلى أن القيادة الرشيدة تضع نصب عينيها دائماً سعادة المواطن، فهو الركيزة الأساسية للتنمية، ومحور المبادرات.

وذكر أن مبادرات القيادة الرشيدة لا بد أن يقابلها أبناء الوطن بالشكر وبذل المزيد من العمل لرد الجميل للوطن والقيادة التي لا تبخل على مواطنيها بأي شيء، ولا سيما أنها تبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة اسم دولة الإمارات.

مبادرات

وأكدت فاطمة أحمد العبدولي حرص القيادة الرشيدة على تلبية متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، والعمل من أجل رفاهية وسعادة الشعب من خلال إطلاق المبادرات والسياسات الرامية إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتسهيل أمور حياتهم.

وأوضحت أن القيادة الرشيدة قريبة من أبناء شعبها وحريصة على توفير الإمكانات والأدوات كافة اللازمة التي تؤدي إلى مزيد من الاستقرار وتماسك النسيج الأسري الإماراتي، وتوفير حياة مستقرة تعزز من جودة الحياة والمعيشة الكريمة لهم.

ولفتت إلى أن المواطن كان، وسيظل المحور الرئيس الذي تقوم عليه حركة التنمية والتطور في الإمارات.

عيش رغد

وقالت موزة مبارك القبيسي: عودتنا قيادتنا الرشيدة على إصدار القرارات وإطلاق المبادرات التي من شأنها أن تحقق راحة المواطن في دولة السعادة، فالإمارات ماضية بقيمها ونهجها، بعزم وإصرار وثقة، لتعزيز نموذجها الملهم، وكمشروع تنموي رائد على المستوى العالمي.

وأكدت أن القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،حفظه الله، تتبع سياسة بناء الإنسان وتمكينه في العيش الرغد ورفع مستوى حياته ومعيشته.

بناء المواطن

وذكر محمد حمد بن دلوان الكتبي أن قيادتنا الرشيدة كرست جهودها لخدمة الوطن والمواطنين، وتحقيق طموحاتهم، فجعلت بناء المواطن وعيشه وعمله، وأمنه وصحته وتعليمه، محور اهتمامها، إيماناً منها بأهمية دوره كونه حجر الأساس والركن الأهم في تقدم الوطن وتحقيق مكتسباته.

وقال سعيد إبراهيم المنصوري: حبانا الله في الإمارات بقيادة رشيدة تتلمس احتياجات المواطنين، وتوفر لشعبها عيشاً رغيداً، وحياةً كريمةً، وتبث الثقة والسكينة في قلوب كل مَن يعيشون على أرض الإمارات الطّيبة.

وقال عيسى الفرض: إن الاهتمام بالمواطنين في صدارة رؤى قيادتنا الرشيدة التي تسعى إلى تسخير كافة الإمكانات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن.

ولفت إلى أنه عندما تسخر الدولة جميع إمكاناتها لبناء المنازل والبنية التحتية للمواطنين ما هو إلا عطاء مستمر من قيادتها إلى شعبها.

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