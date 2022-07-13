«أبوظبي للإسكان» تباشر بصرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين

المصدر: أبوظبي- البيان

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أكد الدكتور محمد راشد الهاملي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان أن الهيئة شرعت في تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم مباشرة عبر التواصل وإبلاغ المواطنين المستفيدين من هذه الحزمة، وحثهم على البدء بتفعيل الاستفادة من الخدمات الإسكانية المقدمة لهم.

وأشار الدكتور محمد راشد الهاملي إلى حرص هيئة أبوظبي للإسكان على تنفيذ أوامر القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، حيث تعمل الهيئة على ترجمة القرارات السامية المتعلقة ببرامج الإسكان في الإمارة لتعزيز وتطوير البيئة السكنية لمواطني إمارة أبوظبي.

وتقدم مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالشكر والتقدير والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على توجيهاته الكريمة بصرف الحزمة الإسكانية الثانية لعام 2022 والتي شملت قروض بناء، صيانة وتوسعة، وهدم وإعادة بناء وقروض شراء مساكن جاهزة وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد باقي المستحقات.

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