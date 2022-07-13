صفر حوادث بحرية و20 برية سجلتها شرطة دبي خلال إجازة العيد

المصدر: دبي - البيان

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سجلت فرق الأمن والإنقاذ البحري في شرطة دبي صفر حوادث بحرية خلال الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك، في حين سجلت فرق الإنقاذ البري 20 حادثاً برياً خلال الفترة ذاتها.

وأكد العقيد راشد ثاني حمد العايل، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، أن مركز شرطة الموانئ وبالتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين، وضع خطة شاملة قُبيل إجازة عيد الأضحى المبارك، استعداداً لاستقبال مرتادي البحر والشواطئ في مناطق اختصاص المركز البالغة 12 منطقة.

وذلك عبر توزيع دوريات الأمن البحري والإنقاذ البحري، والدراجات المائية والهوائية، ودوريات أمن الشواطئ، مع تفعيل وتكثيف الدوريات في 3 مناطق مزدحمة يتمركز فيها مرتادو الشواطئ والبحر، وهي: الجي بي آر، والقناة المائية، والممزر.

كما أكد العقيد راشد العايل، أن ضباط شرطة دبي لا يدخرون جهداً في تعزيز شعور الأفراد بالأمن، في كل الأوقات، خصوصاً خلال العطل والإجازات، حرصاً على أن ينعم أفراد المجتمع بإجازة سعيدة، وهو ما أثمر عن صفر حوادث بحرية خلال العطلة الرسمية.

جاهزية

وأشار إلى أن كل الدوريات البحرية على أتم الجاهزية والاستعداد الكامل للتعامل مع الحوادث الطارئة والاستجابة لها في أسرع وقت ممكن على مدار الأربع والعشرين ساعة، إلى جانب تأدية دورهم في توعية الجماهير بإرشادات وتعليمات السلامة، ورصد المخالفين، حفاظاً على الأرواح.

مشيداً بأفراد الجمهور من مرتادي البحر ومحبي ممارسة الأنشطة البحرية، وأهمية استخدام خدمة «أبحر بأمان» قبل الإبحار بالوسائل البحرية المختلفة، لتمكين دوريات الإنقاذ من التدخل الفوري والاستجابة بأسرع وقت ممكن في حالات الطوارئ.

وقال المقدم عبدالله بيشوه، رئيس قسم الإنقاذ البري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ: إن فرق الإنقاذ البري تعاملت مع 20 حادثاً برياً خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنوعوا بين فتح أبواب مغلقة، وأبواب المصاعد، وعمليات إنقاذ العالقين والمحصورين في المركبات، وحوادث التصادم المرورية، وحوادث الحريق، وغيرها من المهام الأخرى.

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