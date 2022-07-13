شرطة دبي تسجيل 9 حوادث مرورية و50 ألفاً و748 مكالمة في 4 أيام

المصدر: دبي - البيان

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قال العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، إن الإدارة سجلت 9 حوادث مرورية خلال إجازة عيد الأضحى في دبي، أسفرت عن حالتي وفاة، و8 إصابات متفرقة تراوحت بين البليغة والمتوسطة.

وأوضح أن الإدارة سجلت حادثاً مرورياً واحداً يوم الجمعة الماضي، تمثل في تصادم مركبتين على شارع المدينة العالمية، أسفر عنه إصابة متوسطة، في حين شهد اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك وقوع 5 حوادث مرورية، أسفرت عنها حالتا وفاة في حادثي دهس منفصلين، وإصابة 4 آخرين في ثلاثة حوادث اصطدام، أما اليوم الثاني من عيد الأضحى، فشهد حادثين منفصلين، الأول وقع في منطقة الرفاعة وأسفرت عنه إصابة متوسطة، والثاني وقع على شارع أم سقيم، وأسفرت عنه إصابة أخرى متوسطة، وأخيراً شهد اليوم الثالث من العيد حادثاً مرورياً واحداً نتجت عنه إصابة متوسطة.

مخالفات

وأشار العقيد جمعة بن سويدان، إلى أن معظم الحوادث المرورية وقعت نتيجة ارتكاب سائقي المركبات المتسببة في الحوادث لمخالفات مرورية متنوعة، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للمرور كثفت من تواجدها الميداني خلال فترة العيد لمتابعة الأوضاع المرورية، ووضعت خطة شاملة للحد من حوادث السير خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وذلك من خلال تشكيل فرق من الدوريات المرورية ورقباء السير لتنظيم حركة السير في المراكز التجارية والأسواق والأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات على الشوارع الخارجية كشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد، والإمارات، وشارع دبي العين، ورأس الخور، والمدينة الجامعية، والخوانيج، كما تم تكثيف الدوريات المرورية في الأماكن التي شهدت كثافة سكانية لمنع ظاهرة العبور العشوائي.

طوارئ

من جانبه، قال العقيد محمد عبد الله المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، إن شرطة دبي تلقت خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، 50 ألفاً و748 مكالمة هاتفية، على رقم الطوارئ (999).

ودعا العقيد محمد المهيري الجمهور إلى الاتصال بالرقم (999) في الحالات الطارئة فقط، والاتصال على الرقم (901) في الحالات غير الطارئة وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من شرطة دبي لأفراد المجتمع، مؤكداً أن مركز القيادة والسيطرة يتمتع بأهمية قصوى وطبيعة عمل حساسة، كونه المستجيب الأول للبلاغات الطارئة، لذلك وجب التنويه بضرورة الاتصال فقط في الحالات الطارئة على الرقم 999.

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