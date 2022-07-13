أصحاب همم: دبي نموذج ملهم في الدعم والرعاية

المصدر: دبي- نورا الأمير

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أشاد أصحاب همم بقرار اعتماد سـمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مـنفعةً مالية جديدة بقيمة 44 مليون درهم تستهدف أصـحاب الهمم مـن مـواطـني إمـارة دبـي، مؤكدين أنها تأتي استكمالاً للعديد من الإنجازات التي تحققت لهذه الفئة، وجعلت من الإمارات نموذجاً رائداً في حماية وتعزيز حقوق أصحاب الهمم.

وأشاروا إلى أن القرار يؤكد إيمان القيادة الرشيدة بهذه الفئة ودورها الفاعل في تطور المجتمع وتحقيق أهداف التنمية.

وقالت مريم حاجي: «إن مكرمة سموه أثلجت صدورنا وهذه المبادرات تمنحنا الدافع نحو الاستمرار والعطاء والعمل من أجل دولتنا الحبيبة»، مشيرة إلى أن قرار سموه يندرج في إطار جهوده الحثيثة في خدمة الوطن وأبنائه.

وأعرب وليد المحرزي عن سعادته بقرار تخصيص مـنفعة مالية جديدة بقيمة 44 مليون درهم تستهدف أصـحاب الهمم مـن مـواطـني إمـارة دبـي، الذي أعلن عنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وقال إنه يصب في المصلحة العامة وتحديداً في مجالات التأهيل المهني، وكذلك توفير الأجهزة أو التقنيات المساعدة للدمج في مختلف المجالات، مؤكداً أن القرار يصب في مصلحة تمكين فئة أصحاب الهمم، وتوفير كافة الاحتياجات الداعمة لهم وظيفياً واجتماعياً.

إشادة

من جانبه، أثنى عادل البلوشي على القرار النوعي، قائلاً إنه ليس بالأمر الغريب على القيادة الرشيدة التي دأبت على توفير كافة الخدمات بما يضمن إسعاد وتحقيق الرفاهية لشعب الإمارات موجهاً الشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قائلاً:

«الأيادي البيضاء لقيادتنا الرشيدة ممتدة إلى أقاصي الأرض تقدم الدعم والمساندة لكل محتاج وهو نهج تسير عليه الإمارات منذ تأسيسها على يد راعي الخير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتستمر مسيرة الخير والعطاء وتتحول إلى منهج عمل لدى حكومتنا المعطاءة».

وقالت والدة الطفل عمر وهو من أصحاب الهمم: «إن القرار تأكيد إضافي على أن حكومة دبي تضع أصحاب الهمم في صلب اهتماماتها»، مشيرة إلى أن حزمة القرارات تدعم حق هذه الفئة في حياة كريمة، وتزرع الثقة في إمكانياتهم وقدراتهم وإبراز الحرص على مشاركاتهم في كافة القطاعات والمجالات.

كفاءة

أكدت مريم الحفيتي أن القرار من شأنه مضاعفة إنتاجية أصحاب الهمم في أماكن عملهم، وزيادة الكفاءة العلمية للطلبة نتيجة لتوفير معلم الظل، مشيرة الى أن التوجيه سيسهم في توفير حياة كريمة لأصحاب الهمم غير العاملين الذين يحصلون على المساعدات الاجتماعية، فيما سيمتد خير هذه المكرمة ليعم كافة مناطق الدولة .

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