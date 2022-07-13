«أوقاف دبي» تنفذ مشاريع وقفية بـ 56 مليوناً و263 ألف درهم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، تنفيذ أربعة مشاريع وقفية جديدة بكلفة 56 مليوناً و263 ألف درهم، بالإضافة إلى وضع التصاميم لستة مشاريع وقفية أخرى بقيمة 16 مليوناً و367 ألف ردهم.

وتنوعت المشاريع الوقفية الجديدة بين فيلات سكنية ومجمعات وسكن للعمال، وتتوزع على مناطق مختلفة في دبي، ويعود ريعها لخدمة مصارف الصحة والتعليم ورعاية النساء والأطفال وأصحاب الهمم وسقيا الأمل وغيرها من مصارف المؤسسة الخيرية.

وأكد علي المطوع الأمين العام للمؤسسة، حرص المؤسسة على تنمية الوقف في دبي بتنفيذ مشاريع عقارية وسكنية مختلفة، بما يعظم عائد الوقف ويحقق التنمية المستدامة للمشاريع الخيرية، موضحاً أن المؤسسة أنجزت خلال العام الجاري وقفاً يدعم النساء والأطفال بالورقاء، إلى جانب وقف يدعم التعليم بإنجاز «وقف أتعلم» بالراشدية، بالإضافة لإنجاز وقف فيلات بن مدية الخيري في هور العنز.

وقال: «إن المؤسسة انتهت من تنفيذ مشاريعها المقررة في موعدها، وأن المشاريع الجديدة سيتم الانتهاء منها تباعاً ابتداءً من الربع الأخير من العام الجاري وحتى منتصف العام 2023».

وأضاف: «إن المؤسسة تجري دراسة جدوى اقتصادية وتصوراً فنياً لإنشاء أوقاف جديدة تتنوع بين محال تجارية ومبانٍ سكنية وفيلات وغيرها..»، لافتاً إلى حرص المؤسسة على إجراء عمليات إعادة الإعمار للمباني القديمة لزيادة عمرها الافتراضي، وتحقيق استدامة الوقف بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة في إمارة دبي.

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