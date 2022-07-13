جلفار: تعزيز مكانة دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم

المصدر: (دبي- نورا الأمير)

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أكد أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن قرار اعتماد سـمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مـنفعةً مالية جديدة بقيمة 44 مليون درهم تُـصرف لأصـحاب الهمم مـن مـواطـني إمـارة دبـي، يأتي متناغماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تعزيز سبل العيش الكريم لكافة المواطنين، كما يعكس حرص القيادة الرشيدة على فئة أصحاب الهمم، التي خصتها بحزمة من القوانين والقرارات والمبادرات التي تهدف إلى تمكينهم وتوفير جودة الحياة لهم، وتعزيز حضورهم في مختلف المناسبات والقرارات التي تصدر عن الحكومة الرشيدة.

وأضاف: «إن القرارات الصادرة عن القيادة الرشيدة بخصوص فئة أصحاب الهمم إضافة لما تقدمه دبي من أوجه رعاية شاملة لأصحاب الهمم تستهدف توفير مستقبل أفضل لهم، بالإضافة إلى أنها قرارات تترجم التطبيق العملي لرؤى واستراتيجيات الدولة التي حرصت دوماً على تعزيز واقعهم وتمكينهم من خلال دمجهم في المجتمع وإتاحة فرص التوظيف لهم».

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