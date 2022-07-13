بدء عودة حجاج الإمارات إلى أرض الوطن

المصدر: متابعة - مصطفى خليفة، رامي عايش

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بدأت طلائع حجاج الإمارات العائدين من الأراضي المقدسة بالوصول إلى أرض الدولة، وذلك عبر عدد من الرحلات الجوية إلى مطارات الدولة.

وتصل إلى مطارات دبي اليوم آخر رحلات حجاج بيت الله الحرام من أبناء الدولة، بمن فيهم أعضاء البعثة الرسمية لحكومة دبي، ومن المقرر وصول 269 حاجاً مواطناً اليوم إلى مطارات دبي، على متن 3 رحلات جوية.

ووصلت، صباح أمس، إلى مطار دبي الدولي مبنى رقم 1 أول دفعة من حجاج الدولة على متن «طيران الإمارات» على أن تتبعها أفواج أخرى من يوم أمس واليوم، بواسطة الناقل الوطني والخطوط الجوية السعودية، فيما أنهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استعداداتها، لعودة رحلات الحج القادمة من الأراضي المقدسة، حيث وضعت خطة متكاملة لإنهاء إجراءات الوصول.

ووجه الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالتدابير اللازمة وتوفير كل الإمكانات لتسهيل إجراءات الحجاج المسافرين بسرعة قياسية، مشيداً بجهود مأموري جوازات إقامة دبي ومتابعتهم لملف الحجاج المدرج على قمة أجندة أعمال الإدارة.

وأشار إلى أن الفوج الأول من الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة يصل مطار دبي مبنى رقم 1 بعد أدائهم مناسك الحج، صباح أمس، وسط حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها إقامة دبي لضمان رحلة عودة آمنة لنحو 850 حاجاً وحاجة في اليوم الأول بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المطار، على أن تتبعها دفعات أخرى.

بوابات

وأكد أن «إقامة دبي» دشنت الحلول الذكية مثل البوابات والممرات الذكية وتسخير الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام، بغية توفير بيئة ذكية متكاملة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

والتعامل مع التزايد المستمر لأعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، تحديداً في مواسم الذروة التي تشهد ازدحاماً كبيراً مثل الحج والإجازات وفترة الأعياد بما يعزز المكانة التنافسية لمطار دبي في تقديم تجربة سفر مميزة تتسم بالخطوات الاستباقية وبالمرونة والابتكار في الأدوات.

3 رحلات جوية

بدوره، أكد محمد المرزوقي رئيس اللجنة العليا للحج في «المطارات» لـ«البيان»، أنه من المقرر وصول 269 حاجاً مواطناً اليوم إلى مطارات دبي، على متن 3 رحلات جوية واحدة منها لطيران الإمارات، والثانية للخطوط الجوية السعودية، والثالثة لـ«فلاي دبي».

وأوضح المرزوقي أن مطارات دبي استقبلت أمس 4 رحلات للطيران السعودي، و«فلاي ناس» كان على متنها 945 حاجاً، أنهوا إجراءات خروجهم من المطار بسهولة ويسر بعد اتخاذ السلطات والجهات المختصة الإجراءات اللازمة من أجل راحتهم وإنجاز معاملاتهم دون تأخير.

وأوضح أن طلائع حجاج الدولة الذين غادروا عبر مطارات دبي، وصلوا إلى صالة القادمين في المبنى رقم واحد عبر رحلة لشركة «فلاي ناس» السعودية عند الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحاً.

وقال المرزوقي: إن مطارات دبي خصصت «كاونترات» ونقاط تفتيش للحجاج الواصلين، من أجل تسهيل وتسريع إجراءات وصولهم لصالة القادمين، والخروج منها، وحددت أماكن خاصة في منطقة استلام الحقائب الخاصة بهم.

وأضاف: «وفرت اللجنة العليا للحج جميع الخدمات اللازمة لتسهيل إجراءات عودة حجاج بيت الله الحرام، بما في ذلك تخصيص كاونترات لهم، وأحزمة للحقائب وماء زمزم، تفادياً للزحام، إضافة إلى تخصيص كراسٍ وسيارات كهربائية لكبار السن وأصحاب الهمم من باب الطائرة وحتى إنهاء الإجراءات والمغادرة».

مناسك

إلى ذلك، أنهى حجاج بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، أمس، جميع مناسك وشعائر الحج بسلام تام وبحمد من الله وفضله، وذلك بعد اكتمال المناسك وطواف الوداع وسط أجواء ومشاعر إيمانية فياضة تحفها ملائكة الرحمة والسكينة، راجين العفو والمغفرة والقبول من الله تعالى.

وأكد مروان الشحي رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي على سلامة جميع حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي، وأنهم بخير وعافية وسيبدؤون العودة إلى أرض الوطن يوم غد عبر مطار دبي الدولي.

‏وأشاد بجهود الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، وبدعم واهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وتوفير كل سبل الراحة التي أسهمت في أداء الحجيج لمناسكهم بكل يسر وسلامة.

‏كما ثمن الدور الكبير الذي تقوم به مختلف الجهات في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال توفير كل الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن.

يذكر أن بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وضمت 70 حاجاً من موظفي حكومة دبي، وممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

رحلات مباشرة

كما وصلت أمس إلى مطار أبوظبي طلائع حجاج الإمارات العائدين من الأراضي المقدسة إلى أرض الدولة، وذلك عبر عدد من الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار أبوظبي الدولي.

واستقبل مطار أبوظبي الدولي وحملة الركن الخامس للحج والعمرة الحجاج العائدين بالزهور والحلوى وقام فريق العمل بالمطار بمتابعة الحجاج وإنهاء الإجراءات بسلاسة وسرعة.

ومن المتوقع وصول رحلات إضافية اليوم إضافة إلى وصول البعثة الرسمية، حيث يكتمل وصول جميع حجاج خلال اليومين المقبلين.

ويحتفل مطار أبوظبي الدولي سنوياً بعودة الحجاج من رحلتهم إلى الأراضي المقدسة باستعداد تام.

حيث تعمل شركة أبوظبي للمطارات بجهد حثيث مع جميع خطوط الطيران وكل الهيئات العاملة في مطار أبوظبي الدولي من إدارة أمن المنافذ والمطارات ودائرة الجمارك والخدمات الطبية وشركة أبوظبي لخدمات المطارات وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى المعنية من أجل تسهيل إجراءات الوصول وتسخير جميع الجهود لضمان سير الإجراءات بسهولة وسلاسة خلال عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أو عبر أبوظبي.

وعبر الحجاج عن سعادتهم بأداء فريضة الحج هذا العام كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة للدولة، حيث وفرت لهم البعثة الرسمية كافة المتطلبات وسخرت لهم كل الإمكانيات طوال رحلة الحج.

كما ثمنوا جهود المملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة فيما يتعلق بالتنظيم المحكم والترتيب الجيد في المشاعر المقدسة عبر سلسلة طويلة من الإجراءات.

فرق

وقال الحاج مبارك المنصوري: «إن الفرق المعنية ببعثة الحج الرسمية كانت على تواصل مستمر مع الحملات التابعة للدولة وسعت إلى تلبية متطلبات الحجاج بصورة سريعة، كما تم متابعة أوضاع الحجاج يومياً والتأكيد على سلامتهم، وهو ما أدى إلى عدم تسجيل أي أعراض مرضية شديدة على حجاج الدولة».

وأكد الحاج علي العوضي أن «جميع حجاج الدولة بخير وأدوا الحج في هذا الموسم الرائع براحة تامة، كما كانت خدمات حملات الدولة خمس نجوم ولم نشعر بأي إهمال أو تقصير من جانبهم، بل على العكس كانوا يبادرون لخدمة الحجيج وتقديم المساعدة الفورية والنصيحة لجميع الحجاج».

من جانبه، قال الحاج عبدالله الحمادي: «إن موسم الحج هذا العام كان ممتعاً، حيث أدى الحجاج مناسكهم بكل سهولة ويسر، وكانت بعثة الحج الرسمية على تواصل تام مع بعثات الحج المختلفة التابعة للدولة وحرصت على تفقد أوضاع الحجاج في كل مكان، مشيراً إلى أن حجاج الإمارات بشكل عام أدوا مناسكهم بكل سلالة ويسر وتنظيم كامل في مختلف مراحل الحج».

وقال إن «حجاج الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة كانوا ينعمون بكل المزايا والخدمات وأدوا المناسك بسهولة ويسر، ونتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة».

وكان أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، على الدعم والرعاية التي تحظى بها الهيئة وبعثة الحج الرسمية من قيادة الإمارات الرشيدة، مثمناً جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، ملكاً وحكومة وشعباً، ومثنياً على دور حملات دولة الإمارات التي تشرف على حجاج الدولة في جميع مناسك الحج.

جهود

أكد الدكتور محمد الكعبي على أعضاء البعثة الرسمية بذل الجهود والعمل بإخلاص والتفاني في تقديم خدمات مميزة ترقى بالمستوى الحضاري الذي يلبي التطلعات ويحقق الطموحات، وأن يواصلوا العمل على مدار الساعة للوصول إلى كل حاج إماراتي.

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