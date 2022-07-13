افتتاح خور أم القيوين أمام الصيادين مطلع أغسطس المقبل

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أكد جاسم حميد غانم رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أنه سوف يتم افتتاح خور أم القيوين، في الأول من أغسطس المقبل، وذلك بعد إغلاق دام 7 أشهر، حيث تم إغلاقه في ديسمبر الماضي، كما أنه يتم افتتاح الخور سنوياً أمام حركة الصيد 5 أشهر فقط في السنة، وذلك بهدف تكاثر الأسماك وطرح بيوضها.

وبالتالي، المحافظة على الأمهات حتى تكون في بيئة آمنة داخل الخور، ما يؤدي إلى زيادة المخزون السمكي بنسبة تفوق الـ 90 %، كما أنه لا يسمح بعملية الصيد في الخور، إلا لمواطني الإمارة فقط، لافتاً إلى أن أبرز أنواع الأسماك المتوافرة في الخور، هي البياح والصافي والعيفة والعنفوز والقباقيب والشعم والقابط، وخلافها من الأسماك.

خيارات

وأضاف أن الخور كان قبل عامين يغلق في الأول من مارس، ويفتح في الأول من يوليو من كل عام، وتم تغيير القانون الصادر من دائرة البلدية في أم القيوين، والذي يقضي بإغلاقه 7 أشهر، علماً بأنه يعد الممول الرئيس لسوق السمك في الإمارة.

لكن هناك خيارات عديدة للصيادين، من أجل القيام بعملية الصيد داخل البحر، عن طريق استخدام الشباك من 3 أميال وما فوق، أو عن طريق الصيد بالخيط والقراقير، لافتاً إلى أن الإغلاق يسهم في الحد من الصيد الجائر للأسماك الصغيرة، بالإضافة إلى أنه يصب في مصلحة الصياد من الناحية الربحية بعد تكاثرها، حيث يشتهر الخور بالأسماك المحلية التي تنمو وتتكاثر.

47 دكة

وقال رئيس جمعية الصيادين: إن هناك 42 دكة لبيع الأسماك، و47 دكة لتقطيع الأسماك، تشرف عليها بلدية أم القيوين، إضافة إلى توفير 3 دلالين بسوق السمك لبيع الأسماك التي ترد من الصيادين إلى السوق.

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