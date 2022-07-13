جمارك دبي تبحث التعاون مع «الإمارات للخدمات الصحية»

المصدر: (دبي - البيان)

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استقبلت جمارك دبي وفداً زائراً من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية للاطلاع على أفضل ممارسات جمارك دبي في مجال إدارة الحوكمة والمخاطر، وذلك برئاسة أحمد عبد السلام كاظم مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وفريق عمله، وضم الوفد الزائر كلاً من نيلى السويدي رئيس قسم المخاطر، بإدارة الحوكمة والمخاطر، وسيف بن عبود الفلاسي - تنفيذي حوكمة وتقييم مخاطر.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الثنائي بين الطرفين حول مستقبل الحوكمة في القطاع الحكومي، حيث تم التطرق إلى أهمية الحوكمة ودورها البارز في المؤسسات، حيث توفير بيئة عمل صحية وآمنة من خلال التركيز على رأس المال البشري، وتم التطرق أيضاً إلى مفهوم الجودة والتميّز لدى الدائرة والذي أصبح واقعاً ملموساً، كرست من خلاله العمل على تطبيق كل المواصفات والمقاييس المحلية والعالمية.

وقال مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي: «حققت جمارك دبي خطوة كبيرة في تطوير معايير الحوكمة، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية 2021-2026 الرامية إلى ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، وتبنى سلسلة متكاملة من الإجراءات والبرامج لدعم وجود رقابة داخلية سليمة لضمان التقيد بالقوانين والأنظمة وتزويد أصحاب المصالح بمعلومات ذات شفافية ومصداقية عالية وضمان سلامة عملية اتخاذ القرار».

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