وفد من محاكم دبي يطّلع على ممارسات إدارة المشاريع في «الداخلية»

المصدر: (دبي - البيان)

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قام وفد من محاكم دبي بزيارة ميدانية ترأسها محمد عبد الرحمن مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل إلى مكتب إدارة المشاريع والخدمات المشتركة بوزارة الداخلية التي نظمها مركز الأبحاث والتطوير في الوزارة.

وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال إدارة المشاريع في الوزارة، وتبادل المعرفة والاستفادة من خبرات الوزارة في هذا المجال، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحاكم والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، ويأتي ذلك حرصاً من محاكم دبي للوصول إلى رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

واستقبل وفد محاكم دبي الرائد خالد محسن الحامد مدير الإدارة الذي قدم شرحاً موجزاً عن مهام ومسؤوليات مكتب إدارة المشاريع بوزارة الداخلية في الإشراف على تنفيذ المشاريع التطويرية والريادية على مستوى جميع قطاعات الوزارة وفق أفضل الممارسات المطبقة في مجال إدارة المشاريع، كما اطلع الوفد على خطط العمل والمنهجيات والسياسات المتبعة في إدارة المشاريع في وزارة الداخلية التي تساهم في تحقيق التوجه الحكومي والتوجه الاستراتيجي للوزارة.

كما قام وفد محاكم دبي بزيارة مختبر الابتكار بالوزارة للاطلاع على منظومة الابتكار والإبداع ومحاورها الاستراتيجية التي ترتكز على توفير البيئة المناسبة للإبداع، وتبني سياسة اكتشاف وإدارة الموهوبين وتنمية الموارد البشرية من خلال التأهيل والتدريب والتعليم.

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