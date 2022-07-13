بلدية دبي تباشر تنفيذ 13 مشروعاً للزراعة التجميلية

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشفت بلدية دبي عن البدء في تنفيذ 13 مشروعاً نوعياً خلال العام الجاري بالزراعة التجميلية في طرق وميادين والتقاطعات القائمة بالإمارة وبمساحة مليوني متر مربع وستشمل 10 مشاريع لخطوط الري الآلي والتي ستبلغ أطوال خطوطها الرئيسية 1,300 متر، في حين تبلغ خطوط الري الفرعية 621,000 متر.

كما ستعمل على ترقية محطات الضخ القائمة (شبكات الري الرئيسية)، إضافةً إلى تطوير النظام الذكي لإدارة شبكة المياه المعاد تدويرها وبتكلفة إجمالية تتجاوز 470 مليون درهم.

تخضير

وقال داوود الهاجري، مدير عام البلدية لـ«البيان»: «ملتزمون في تخضير وتشجير دبي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لافتاً إلى أن هذه المشاريع سوف يتم إنجازها في عام 2023.

وأضاف: «ستدعم هذه المشاريع خطط البلدية في تعزيز الاستدامة البيئية، وتخضير دبي بشكل كبير تفوق المعدلات السابقة ومنها الاستخدام الأمثل لمياه الري المعالجة وإدارتها وإضافة العناصر التجميلية ومع استخدام الأشجار والنباتات المحلية.

مناطق

وتابع: تُعد مشاريع نظام الري الآلي والزراعة التجميلية في مناطق وشوارع وميادين إمارة دبي من المشاريع الرئيسة التي تنفذها بلدية دبي خلال العام الحالي والتي ستشمل تقاطعات الطرق الضخمة في الإمارة على شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل وشارع أم سقيم.

ترقية

وستنفذ البلدية مشاريع ترقية وتعديل لمحطات الضخ وشبكات الري الرئيسة في إمارة دبي، حيث سيعمل المشروع على ترقية وتعديل محطات الضخ القائمة.

والتي تشمل شبكات الري الرئيسية، منها مضخة ورسان والتي بدورها ستساعد على تحسين الضغط والتدفق لمناطق الخوانيج، العوير، مزهر، ومردف، فيما سيتم إنشاء مضخة التقوية في شارع العين لتشمل مناطق ند الشبا والليسيلي والمرموم ومرغم.

كما سيشمل المشروع شبكات الري الرئيسة في شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، والمناطق المجاورة، مع إنشاء خط رئيسي لتغذية مدينة محمد بن راشد والمناطق المجاورة، والذي سيسهم في تصريف المياه المعاد تدويرها من محطة معالجة جبل علي بصورةٍ أمثل، وإدارة توزيع المياه بكفاءة عالية وربط نظام سكادا الذكي لجميع شبكات وأنظمة الري في الإمارة.

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