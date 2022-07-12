5542 أسرة ويتيماً يستفيدون من مشاريع «خيرية الفجيرة»

المصدر: الفجيرة- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استفاد 5542 أسرة ويتيماً من مشاريع عيد الأضحى المبارك، التي نفذتها جمعية الفجيرة الخيرية بدعم وتعاون كبيرين من قبل المحسنين، وفاعلي الخير والمتطوعين من الأفراد والجهات والدوائر الحكومية والخاصة.

وأوضح يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية أن مشاريع حملة عيد الأضحى شملت توزيع لحوم الأضاحي على 5000 أسرة داخل وخارج الدولة بزيادة 2000 مستفيد عن العدد المتوقع قبل تنفيذ الحملة، فيما جاءت المحصلة النهائية لقوائم المستفيدين من مشروع كسوة العيد 242 يتيماً، إضافة إلى مبادرة توزيع سلة الفواكه على الأسر المتعففة والأيتام، واستفادت منها 300 أسرة إلى جانب العديد من المبادرات الإنسانية، التي كان لها الدور الكبير في إسعاد العديد من المستفيدين.

وأشار المرشودي إلى أن المشاريع التي تم تنفيذها وشملت توزيع لحوم الأضاحي إضافة لتوزيع كسوة العيد وسلة الفواكه على الأسر المتعففة، والأيتام من المسجلين بقوائم الجمعية، والمبادرات الأخرى المصاحبة للحملة نالت دعماً كبيراً من قبل المحسنين.

وتوجه مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية بالشكر الجزيل إلى كافة المشاركين في نجاح الحملة سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، كما تقدم بالشكر إلى المقاصب في «الفجيرة ومسافي ومربح ودبا والبدية» على ما قدموه من تسهيلات أمام الجمعية، وهو ما ساعد على الانتهاء من عمليات الذبح والتوزيع مبكراً، وكذلك لفرق العمل في مختلف اللجان من الموظفين والمتطوعين لدورهم في تنظيم عملية التوزيع، مما أسهم في تحقيق أهداف الحملة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز