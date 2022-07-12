«خيرية الشارقة» تنفّذ مشروع الأضاحي في 33 دولة

المصدر: الشارقة - البيان

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وزّعت جمعية الشارقة الخيرية خارج الدولة ضمن حملة عيد الأضحى المبارك هذا العام 8500 أضحية استفاد منها أكثر من 85 ألفاً في 33 دولة شملها المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حملة

وقال محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي: إن مشروع لحوم الأضاحي خارج الدولة شمل الأسر المتعففة والأيتام المسجلين بالكشوف، موضحاً أن الحملة تعكس حرص الجمعية على تنفيذ شعيرة جليلة هدفها تعميق مبادئ التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع وجعل شعيرة الأضحية جزءاً لا يتجزأ من العمل الخيري، كما يسهل على المحسنين توصيل أضاحيهم لمستحقيها.

وأشار إلى أن المشروع شهد إقبالاً مكثفاً من قبل الراغبين في أداء شعيرة الأضحية بإنابة الجمعية وتوكيلها عنهم في توزيع أضاحيهم على مستحقيها، موضحاً أن اللجنة العليا للحملة اعتمدت توزيع 6000 أضحية، بينما أسهمت تبرعات المحسنين في رفع المخصصات إلى 8500 أضحية، ما عزز قدرة الجمعية على الوصول لعدد أكبر من شرائح المعوزين والمستحقين.

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