«صيف معكم» تعزز الوعي بالسلوك الصحي عند الأطفال

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فعالية صحية مجتمعية تحت شعار «صيف معكم» وتركز الفعالية على نشر الوعي بالغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني في فصل الصيف، وتأتي الفعالية في إطار البرامج التوعوية الرامية لتعزيز الأنماط والسلوكيات الوقائية والممارسات السليمة لدى الأطفال، وتزويدهم بمهارات تسهم في جميع أوجه الاستدامة الصحية، وذلك ضمن المبادرات التي تخدم المؤشرات الصحية لخفض معدل السمنة لدى الأطفال.

وتأتي الفعالية ضمن خطط الترويج للمخيم الصيفي الذي تنظمه الوزارة «معكم لصيف ممتع 2» الذي سيقام خلال شهري يوليو وأغسطس في مختلف إمارات الدولة، والذي يستهدف الأطفال من مختلف الأعمار وأسرهم، بهدف توعية المجتمع حول أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية مثل الغذاء الصحي والنشاط البدني، إلى جانب توعية الأطفال حول الاختيارات الصحية للغذاء، وأهمية تناول الفواكه والخضروات وأهمية النشاط البدني والاستفادة من فترة الصيف في العديد من الأنشطة والابتعاد عن الشاشات الإلكترونية.

ولاقت الفعالية التي أقيمت في مركز صحارى للتسوق تجاوباً واسعاً من الأُسر وأطفالهم في المراكز التجارية التي شهدت تنظيم الأنشطة في قالب من المرح واللعب، حيث حرص فريق إدارة تعزيز الصحة بالوزارة على تشجيع الأطفال للمشاركة في الفعالية وشرح الأهداف والحقائق الغذائية والصحية وأهمية السلوك الصحي للوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة.

الصحة أسلوب حياة

وفي إطار تسليط الضوء على أهداف وأهمية الفعالية قال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة: «تولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع اهتماماً كبيراً للحملات التوعوية الغنية بالفعاليات المتنوعة، باعتبارها من المبادرات التي تخدم المؤشرات الصحية الوطنية، مؤكداً استمرار الوزارة بحملاتها التوعوية بهدف توضيح تعزيز السلوك الصحي عند الأطفال كأسلوب حياة للحفاظ على صحتهم ووقايتهم من السمنة والأمراض، بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة في الإمارات 2031».

تعزيز السلوك الصحي

وأفادت نوف خميس العلي مدير إدارة تعزيز الصحة بالوزارة أن فعالية «صيف معكم» التي انعقدت بالتعاون مع مركز «صحارى» للتسوق في إمارة الشارقة وفندق«دبل ثري» بالشارقة، تركز على تعزيز الثقافة والسلوك الصحي لدى الأطفال لتحقيق الاستفادة الأمثل من العطلة الصيفية في أنشطة حركية وغذائية صحية لتشجيع الأطفال على تبني أنماط الحياة الصحية، وتوعية أولياء الأمور بأهمية الحركة واللعب لصحة أطفالهم وتجنب السمنة وفق المدة الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية وهي ممارسة الرياضة لمدة 60 دقيقة في اليوم.

ونوهت نوف إلى خطط الوزارة في تمكين أفراد المجتمع من اتخاذ خطوات جدية وجذرية لتحسين مستويات الصحة لديهم والوقاية من الأمراض وتحفيز طاقاتهم الإيجابية. وخلق بيئة داعمة للصحة تسهم في خفض مستويات السمنة والحد من انتشار الأمراض غير السارية مثل السكري وغيرها.

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