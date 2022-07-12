مكتب شؤون المواطنين يطلق تطبيق «مجالس عجمان»

المصدر: عجمان ـ وام

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‏أطلق مكتب شؤون المواطنين بعجمان بالتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط تطبيق «مجالس عجمان» الذي يهدف إلى توفير قناة رقمية لمواطني الإمارة لحجز المجالس التابعة للمكتب لاستضافة المناسبات الخاصة بهم كالأفراح والعزاء وتنظيم الفعاليات المختلفة كالمحاضرات والمجالس، حيث يقوم التطبيق بتفعيل تلك الحجوزات وجعلها غاية في السهولة واليسر.

ويأتي إطلاق التطبيق انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالعمل على تعزيز التلاحم المجتمعي وتيسير التواصل بين أبناء الإمارة ودعم أواصر الترابط الاجتماعي من خلال توفير الفرصة للالتقاء بين الأهالي ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم بإقامة الأفراح والعزاء في المجالس مجاناً، إسهاماً من سموه في التخفيف على المواطنين من أعباء تكاليف الأعراس والمناسبات وخيام العزاء.

ويتيح التطبيق للمواطنين إدارة حجوزاتهم للمجالس باستخدام الهوية الرقمية وحجز المجالس المتاحة على مدار الأسبوع بما فيها أيام العطلات والمجالس مفتوحة يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً.

وأوضح المكتب أن المجالس توزعت على النحو التالي «مجلس الصفيا: منطقة الصفيا، مجلس أمين الشرفاء: منطقة الصفيا، مجلس الحميدية: منطقة الحميدية 1، مجلس الرقايب: الرقايب 2، مجلس جامع الشيخ زايد» والمجالس متاحة أمام كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة لتنظيم فعالياتها على مدار العام.

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