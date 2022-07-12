269 حاجاً مواطناً يصلون غداً عبر مطارات دبي

المصدر: دبي - رامي عايش، مكة المكرمة - البيان

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تصل إلى مطارات دبي غداً آخر رحلات حجاج بيت الله الحرام من أبناء الدولة، بمن فيهم أعضاء البعثة الرسمية لحكومة دبي، ومن المقرر وصول 269 حاجاً مواطناً اليوم إلى مطارات دبي، على متن 3 رحلات جوية.

ووصلت، صباح اليوم، إلى مطار دبي الدولي مبنى رقم 1 أول دفعة من حجاج الدولة على متن «طيران الإمارات» على أن تتبعها أفواج أخرى من اليوم وغداً، بواسطة الناقل الوطني والخطوط الجوية السعودية، فيما أنهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استعداداتها، لعودة رحلات الحج القادمة من الأراضي المقدسة، حيث وضعت خطة متكاملة لإنهاء إجراءات الوصول.

ووجه الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالتدابير اللازمة وتوفير كل الإمكانات لتسهيل إجراءات الحجاج المسافرين بسرعة قياسية، مشيداً بجهود مأموري جوازات إقامة دبي ومتابعتهم لملف الحجاج المدرج على قمة أجندة أعمال الإدارة.

وأشار إلى أن الفوج الأول من الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة يصل مطار دبي مبنى رقم 1 بعد أدائهم مناسك الحج، صباح أمس، وسط حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها إقامة دبي لضمان رحلة عودة آمنة لنحو 850 حاجاً وحاجة في اليوم الأول بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المطار، على أن تتبعها دفعات أخرى.

بوابات

وأكد أن «إقامة دبي» دشنت الحلول الذكية مثل البوابات والممرات الذكية وتسخير الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام، بغية توفير بيئة ذكية متكاملة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والتعامل مع التزايد المستمر لأعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، تحديداً في مواسم الذروة التي تشهد ازدحاماً كبيراً مثل الحج والإجازات وفترة الأعياد بما يعزز المكانة التنافسية لمطار دبي في تقديم تجربة سفر مميزة تتسم بالخطوات الاستباقية وبالمرونة والابتكار في الأدوات.

269 حاجاً

بدوره، أكد محمد المرزوقي رئيس اللجنة العليا للحج في "المطارات" لـ"البيان"، أنه من المقرر وصول 269 حاجاً مواطناً اليوم إلى مطارات دبي، على متن 3 رحلات جوية واحدة منها لطيران الإمارات، والثانية للخطوط الجوية السعودية، والثالثة لـ"فلاي دبي".

وأوضح المرزوقي أن مطارات دبي استقبلت أمس 4 رحلات للطيران السعودي، و"فلاي ناس" كان على متنها 945 حاجاً، أنهوا إجراءات خروجهم من المطار بسهولة ويسر بعد اتخاذ السلطات والجهات المختصة الإجراءات اللازمة من أجل راحتهم وإنجاز معاملاتهم دون تأخير.

وأوضح أن طلائع حجاج الدولة الذين غادروا عبر مطارات دبي، وصلوا إلى صالة القادمين في المبنى رقم واحد عبر رحلة لشركة "فلاي ناس" السعودية عند الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحاً.

وقال المرزوقي: إن مطارات دبي خصصت "كاونترات" ونقاط تفتيش للحجاج الواصلين، من أجل تسهيل وتسريع إجراءات وصولهم لصالة القادمين، والخروج منها، وحددت أماكن خاصة في منطقة استلام الحقائب الخاصة بهم.

وأضاف: "وفرت اللجنة العليا للحج جميع الخدمات اللازمة لتسهيل إجراءات عودة حجاج بيت الله الحرام، بما في ذلك تخصيص كاونترات لهم، وأحزمة للحقائب وماء زمزم، تفادياً للزحام، إضافة إلى تخصيص كراسٍ وسيارات كهربائية لكبار السن وأصحاب الهمم من باب الطائرة وحتى إنهاء الإجراءات والمغادرة.

مناسك

إلى ذلك، أنهى حجاج بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، اليوم، جميع مناسك وشعائر الحج بسلام تام وبحمد من الله وفضله، وذلك بعد اكتمال المناسك وطواف الوداع وسط أجواء ومشاعر إيمانية فياضة تحفها ملائكة الرحمة والسكينة، راجين العفو والمغفرة والقبول من الله تعالى.

وأكد مروان الشحي رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي على سلامة جميع حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي، وأنهم بخير وعافية وسيبدأون العودة إلى أرض الوطن يوم غد عبر مطار دبي الدولي.

‏وأشاد بجهود الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، وبدعم واهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وتوفير كل سبل الراحة التي ساهمت في أداء الحجيج لمناسكهم بكل يسر وسلامة.

‏ كما ثمن الدور الكبير الذي تقوم به مختلف الجهات في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال توفير كل الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن.

يذكر أن بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وضمت 70 حاجاً من موظفي حكومة دبي، وممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

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