بدء عودة حجاج الإمارات إلى أرض الوطن

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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وصلت اليوم إلى مطار أبو ظبي طلائع حجاج الإمارات العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج لهذا العام، إلى أرض الدولة، وذلك عبر عدد من الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار أبو ظبي الدولي.

واستقبل مطار أبوظبي الدولي وحملة الركن الخامس للحج والعمرة الحجاج العائدين بالزهور والحلوى وقام فريق العمل بالمطار بمتابعة الحجاج وإنهاء الإجراءات بسلاسة وسرعة.

ومن المتوقع وصول رحلات إضافية غدا الأربعاء إضافة إلى وصول البعثة الرسمية حيث يكتمل وصول جميع حجاج خلال اليومين المقبلين.

ويحتفل مطار أبوظبي الدولي سنويا بعودة الحجاج من رحلتهم إلى الأراضي المقدسة باستعداد تام، حيث تعمل شركة أبوظبي للمطارات بجهد حثيث مع جميع خطوط الطيران وكل الهيئات العاملة في مطار أبوظبي الدولي من إدارة أمن المنافذ والمطارات ودائرة الجمارك والخدمات الطبية وشركة أبوظبي لخدمات المطارات وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى المعنية من أجل تسهيل إجراءات الوصول وتسخير جميع الجهود لضمان سير الإجراءات بسهولة وسلاسة خلال عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أو عبر أبوظبي.

وعبر الحجاج عن سعادتهم بأداء فريضة الحج هذا العام كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتومن نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ن حاكم دبي رعاه الله، حيث وفرت لهم البعثة الرسمية كافة المتطلبات وسخرت لهم كل الإمكانيات طوال رحلة الحج.

كما ثمّنوا جهود المملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة فيما يتعلق بالتنظيم المحكم والترتيب الجيد في المشاعر المقدسة عبر سلسلة طويلة من الإجراءات التي شملت نظام الرعاية الصحية والمواصلات والتهوية والخيام وتنظيم التفويج ومنع التدافع والزحام واحتواء المشاكل الطارئة بسرعة واحترافية.

وقال الحاج مبارك المنصوري إن الفرق المعنية ببعثة الحج الرسمية كانت على تواصل مستمر مع الحملات التابعة للدولة وسعت إلى تلبية متطلبات الحجاج بصورة سريعة، كما تم متابعة أوضاع الحجاج يومياً والتأكيد على سلامتهم، وهو ما أدى إلى عدم تسجيل اي أعراض مرضية شديدة على حجاج الدولة.

وأوضح أن بعثة الحج الرسمية قامت بتشكيل فرق عمل في مطار جدة لمتابعة إجراءات سفر الحجاج التي اتسمت بالسهولة واليسر، كما أنهى الحجاج إجراءاتهم في مطار أبوظبي الدولة في وقت قياسي جراء التنظيم الكبير من قبل العاملين في المطار.

وأكد الحاج على العوضي أن جميع حجاج الدولة بخير وأدوا الحج في هذا الموسم الرائع براحة تامة، كما كانت خدمات حملات الدولة خمس نجوم ولم نشعر بأي إهمال أو تقصير من جانبهم، بل على العكس كانوا يبادرون لخدمة الحجيج وتقديم المساعدة الفورية والنصيحة لجميع الحجاج.

من جانبه، عبر الحاج عبد الله الحمادي بسعادته لقضاء فرضية الحج، وقال إن موسم الحج هذا العام كان ممتعا حيث أدى الحجاج مناسكهم بكل سهولة ويسر،

وكانت بعثة الحج الرسمية على تواصل تام مع بعثات الحج المختلفة التابعة للدولة وحرصت على تفقد أوضاع الحجاج في كل مكان، مشيرا إلى أن حجاج الإمارات بشكل عام أدوا مناسكهم بكل سلالة ويسر وتنظيم كامل في مختلف مراحل الحج.

وقال إن حجاج الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة كانوا ينعمون بكل المزايا والخدمات وأدوا المناسك بسهولة ويسر وللك نتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة.

وتوجه بالشكر إلى قيادة الدولة الرشيدة على اهتمامها الدائم بإصدار التوجيهات اللازمة لضمان راحة حجاج الدولة، مؤكداً أن أجواء الحج هذا العام كانت رائعة

كما تميزت بعثة الحج الرسمية والحملات التابعة للدولة بالكفاءة العالية في التنظيم وإدارة شؤون الحجاج والسهر على راحتهم.

وكان أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، قد أكد على الدعم والرعاية التي تحظى بها الهيئة وبعثة الحج الرسمية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ودعمهم المادي والمعنوي لبعثة الحج الرسمية، سيراً على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مثمناً جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، ملكاً وحكومة وشعباً، ومثنياً على دور حملات دولة الإمارات التي تشرف على حجاج الدولة في جميع مناسك الحج.

كما أكد على أعضاء البعثة الرسمية ببذل الجهود والعمل بإخلاص والتفاني في تقديم خدمات مميزة ترقى بالمستوى الحضاري الذي يلبي التطلعات ويحقق الطموحات، وأن يواصلوا العمل على مدار الساعة في تناغم وتنسيق عال للوصول إلى كل حاج إماراتي وتفقد أحواله وإشعاره بالطمأنينة حتى يؤدي حجه صحيحاً وكاملاً وفق أحكام الشرع الحنيف.

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