شرطة أبوظبي تحذر من خطورة الشائعات وجرائم النصب الهاتفي والإلكتروني .. فيديو

المصدر: أبوظبي -البيان

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حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من خطورة انتشار الشائعات ونشر الاخبار المغلوطة ومن جرائم النصب الهاتفي والالكتروني التي شهدت تزايدًا عالميًا في الآونة الأخيرة .

وقال الرائد مهندس سلطان أحمد الشريف مدير فرع الابتزاز الالكتروني بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة ابوظبي في حديث لبرنامج "واعي" بقناة أبوظبي التلفزيونية أن جرائم النصب والاحتيال الالكتروني تواصل انتشارها وتتطور مع الزمن وهناك روابط الكترونية تدعي تقديم خدمات بأسعار رمزية ولكن للأسف تحتال على الناس بأخذ مبالغ فوق المتوقع بكثير وبالتالي يتم سرقة المال من البطاقة البنكية الائتمانية .

وأكد أهمية التأكد من الروابط المرسلة عبر الهاتف أو البريد الالكتروني هل هي صادرة من البنك أو جهات وهمية والتواصل مع البنك المختص قبل اتخاذ أي اجراء .

وأشار إلى أن الشائعات تنتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا من أشخاص يحاولون السبق في نشر أخبار لكنها ليست صادرة من جهات رسمية ومغلوطة وبالتالي يشاركون في نشر الشائعات ومن باب أولى وضع مصلحة الوطن على حساب مصلحتهم الشخصية.

وأوضح أن الجهل بالقانون لايعفي مرتكبي الشائعات من العقوبة وكل من ينشر شيء مخالف فهو محاسب امام القانون داعيا الجمهور إلى التواصل مع خدمة أمان لى الهاتف 8002626 للابلاغ عن مرتكبي الشائعات.

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