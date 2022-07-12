5433 أضحية بمقاصب دبي في اليوم الثاني

المصدر: دبي-نورا الأمير

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أظهرت بيانات إحصائية لبلدية دبي أن عدد الأضاحي التي تم ذبحها خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك بلغ نحو 5433 أضحية في المقاصب الأربعة التابعة لها.

وذكرت بلدية دبي أن وتيرة العمل سارت وفق نظم محددة تضمن إنجاز عدد كبير من الأضاحي في الوقت نفسه، حيث تعامل مقصب القصيص مع 705 أضاح، والأفراد 2166، وعبر التطبيقات الذكية بإجمالي 999، والملاحم 626، ومقصب القوز مع 393 أضحية، والمقصب السريع 840 ذبيحة ومقصب حتا 44، ومقصب الليسيلي 184 أضحية، والجمعيات الخيرية بإجمالي 3718 ذبيحة، مشيرة إلى أن سعر الذبح في المقاصب «رمزي»، ولا يتعدى 15 درهماً للمواشي الصغيرة، و45 درهماً للمواشي الكبيرة، وفي فترة إنجاز لا تتجاوز 30 دقيقة.

وأكدت البلدية انتظام وسلاسة منظومة العمل منذ أول أيام العيد، مشيدة بالتزام أفراد المجتمع وتوجههم للذبح في المقاصب المخصصة التي يتم تشغيلها وفق الشروط والمعايير الصحية المُعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد وعائلاتهم، حيث يتم إعداد وتجهيز الذبائح ويجري الكشف البيطري عليها قبل وبعد الذبح.

ونصحت البلدية باستخدام تطبيقاتها الذكية لطلب الذبائح ، مشيرة إلى أن التوعية بأهمية هذه التطبيقات، زاد من عدد مستخدميها، بنسبة وصلت العام الماضي إلى 20 %، حيث تم طلب 6 آلاف أضحية عبر التطبيقات، متوقعة ارتفاعاً في عدد الذبائح بنسبة 10 % لهذا العام، بإجمالي يتجاوز الـ 40 ألف ذبيحة.

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