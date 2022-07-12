شرطة أبوظبي تنفذ «عساكم من عواده» لتعزيز السلامة المرورية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «عساكم من عواده» والتي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية ومشاركة السائقين ومستخدمي الطريق فرحتهم بعيد الأضحى المبارك وحثهم على الالتزام بتعليمات عناصر المرور.

وكثفت إدارة مرور العين الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية في مدينة العين والأسواق والمناطق التجارية ومواقع الازدحام المختلفة.

وهنأ العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور العين السائقين ومستخدمي الطريق بالعيد وحثهم على الالتزام بالسرعات القانونية المقررة على الطرق الداخلية والخارجية والانتباه والتركيز لتفادى المفاجآت التي يمكن أن تحدث أثناء الطريق، مشدداً على ضرورة التقيد باستخدام حزام الأمان وجلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية بالمركبة والانتباه.

ووزع عدد من عناصر الشرطة من إدارة مرور العين بروشورات رقمية توعوية وهدايا رمزية بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني،وقسم الإعلام الأمني بمدينة العين، وأثنى السائقون ومستخدمو الطريق على جهود شرطة أبوظبي في تعزيز السلامة المرورية.

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