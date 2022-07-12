39 ألف مكالمة لـ«999» من الجمهور في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقت شرطة أبوظبي 39 ألف مكالمة من الجمهور على رقم الطوارئ 999 عبر مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك على مستوى إمارة أبوظبي (أبوظبي - العين - الظفرة)

وأوضحت أنها نجحت في اعتماد منظومة أمنية متكاملة لعيد الأضحى المبارك من خلال تعزيز السلامة والأمان وتقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة.

وقال العميد ناصر سليمان المسكري مدير إدارة العمليات: إن معظم المكالمات لحوادث مرورية تتنوع بين البسيطة والازدحام المروري أو بعض الحالات الطارئة البسيطة، لافتاً إلى أن فرق العمل على أتم الاستعداد والتأهب لتلقي البلاغات والمكالمات، والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى موقع الحادث في أسرع وقت.

وذكر أن شرطة أبوظبي وفرت أفضل الأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية المؤهلة في «مراكز القيادة والتحكم» بالإمارة ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وحثّ الجمهور على التواصل مع غرفة العمليات المركزية للإبلاغ عن الحوادث التي يتعرضون لها في جميع الأوقات، مشيراً إلى أن كوادر إدارة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وفي مختلف المناسبات والأعياد الوطنية والدينية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز