122 ألف زائر استقبلتهم متنزهات دبي أول وثاني أيام العيد

المصدر: دبي - نورا الأمير

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استقبلت الحدائق والمتنزهات العامة في دبي 122443 زائراً في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وحظيت حدائق ومتنزهات الأحياء السكنية بنحو 62480 زائراً، فيما وصل عدد زوار الحدائق الكبرى إلى 59963 زائراً.

وأكدت بلدية دبي أن حالة الطقس أسهمت في تحويل الحدائق الشاطئية إلى وجهة رئيسية للأسر والأفراد، لقضاء أوقات ممتعة والاستمتاع بأجواء احتفالية متميزة، في ظل الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.

متنزهات

كما أوضحت أن المتنزهات والحدائق الكبرى كانت مقصداً للزوار، إذ استقبلت حديقة الصفا 1304 زائرين بدأوا يتوافدون منذ ساعات الصباح الأولى للاستمتاع وقضاء أول أيام العيد في الهواء الطلق والأجواء المفتوحة، واستقبلت حديقة الخور 4509 زوار، توافدوا إليها من مختلف أنحاء الدولة لقضاء اليوم الأول من العيد، في ظل طقس مناخي غائم جزئياً تزامن مع المناسبة السعيدة.

وحظيت حديقة الممزر منذ أن افتتحت أبوابها بتوافد كثيف للزوار الذين وصل تعدادهم إلى 32705 زوار، لتحتل صدارة الحدائق في عدد الزوار، كما سجلت حديقة زعبيل دخول 6135 زائراً، واستقبلت حديقة مشيرف 6284 زائراً.

واستبقت بلدية دبي حلول عيد الأضحى بتجهيز المنشآت السياحية التي شملت جميع الحدائق والمتنزهات، لتعزيز جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال عشرات الآلاف من الزوار خلال عطلة العيد، بما يلبي تطلعاتهم وحاجاتهم ويليق بمكانة دبي السياحية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وتوفر حدائق ومتنزهات دبي باقات من الأنشطة والفعاليات والمسابقات التفاعلية التي تتيح للأسر والأطفال المشاركة والاستمتاع بها، بما يشمله ذلك من ورش متنوعة للرسم والألعاب الرياضية ومشاهدة العروض الترفيهية.

وتعتبر حديقة الممزر المقصد الأول لسكان دبي والشارقة، لا سيما مع توافر مناطق ومرافق مخصصة للشواء.

حضور

وسجلت الحدائق الكبرى حضوراً لافتاً من المرتادين قاصدين الشواطئ، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال أحمد علي خالد إنهم توجهوا إلى حديقة الممزر، حيث تتميز بمناطق للعب، وأخرى لممارسة الرياضة، مؤكداً أن كافة المرافق كانت مجهزة لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار والسائحين، فيما قالت منور محمود إنها استمتعت برفقة عائلتها المكونة من أربعة أفراد، حيث أمضى أبناؤها وقتهم في ركوب الدراجات وممارسة رياضة السباحة.

رياضة

وذكر علي السيد أنه قصد حديقة مشرف بصحبة زوجته لممارسة الرياضة الصباحية، موضحاً أن بلدية دبي وفرت لوحات إرشادية في مختلف الأماكن، نظراً لاتساع مساحة الحديقة، مع تأكيدها من خلال اللوحات الإرشادية ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، والحفاظ على مساحة التباعد الجسد بمسافة لا تقل عن مترين، مشيداً بالجهود الجبارة التي تبذلها البلدية لضمان وقت ممتع للزوار.

تعليمات

أهابت بلدية دبي بالمرتادين الالتزام بالتعليمات والإرشادات، والالتزام بمناطق الشوي المخصصة لتفادي أي تشويه للبيئة ووقوع أي حوادث، خاصة للأطفال، داعية إلى التواصل على الفور في حال ورود أي ملاحظات.

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