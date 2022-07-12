22 ألف مكالمة تلقتها غرفة العمليات بشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تلقى مركز الاتصال بغرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من 9 وحتى 11 يوليو الجاري 22 ألفاً و112 مكالمة هاتفية ما بين الطارئة وغير الطارئة. كما سجلت الحوادث المرورية بإمارة الشارقة (صفر) وفيات.

وأكد المقدم حميد عبيد الهاجري نائب مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، أن وجود الدوريات الأمنية والمرورية على مختلف المناطق والطرق الداخلية والخارجية بمدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى، بهدف تأمين وضمان تسهيل حركة السير والمرور بها، أثمر عن نجاح الخطة الأمنية والمرورية الهادفة إلى تحقيق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر أماناً، وبالتالي تعزيز جودة الحياة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

استفسارات

وكشف المقدم الهاجري عن تلقي غرفة العمليات ومركز الاتصال بشرطة الشارقة 22 ألفاً و112 مكالمة هاتفية على مستوى الإمارة خلال العطلة، منها 20 ألفاً و866 مكالمة هاتفية عبر الرقم (999)، المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت (1246) مكالمة غير طارئة على الرقم (901) .

والتي اشتملت على الاستفسارات العامة والخدمات الشرطية المقدمة، لافتاً إلى أن كافة المكالمات والبلاغات والاستفسارات الواردة تم التعامل معها على وجه السرعة بعد تقييمها من قبل المستجيب الأول بهدف ضمان سرعة الانتقال لموقع البلاغ، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الشرطية الأخرى ضمن نطاق تقليل زمن الاستجابة.

من جانبه أكد النقيب سعود الشيبة مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة الشارقة، نجاح الخطة المرورية التي نُفِّذت خلال عطلة العيد بمشاركة الوحدات المختلفة بشرطة الشارقة، من خلال تكثيف دورياتها المرورية في كافة مدن الإمارة والمنطقتين الشرقية والوسطى، الأمر الذي شكل عامل النجاح الذي تحقق في بلوغ (صفر) وفيات.

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