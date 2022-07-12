محمد الكعبي يشيد باهتمام ودعم القيادة لحجاج الدولة

المصدر: مكة المكرمة - وام

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‏أشاد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن من الدولة، منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة، بتوفير كل سبل الراحة التي ساهمت في أداء الحجيج لمناسكهم في أجواء إيمانية.

وواصل ضيوف الرحمن من حجاج دولة الإمارات، أمس، رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ضمن مناسك الحج بكل يسر ومرونة.

من جهة أخرى، التقى الدكتور محمد مطر الكعبي، الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وذلك في مكتبه بمنى. حيث ثمّن الكعبي الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، وما تقدمه من خدمات متميزة لضيوف الرحمن، والسهر على راحة الحجاج، والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.. معبراً عن تقديره للدور الذي تقوم به وزارة الحج والعمرة.

وأشاد الكعبي بالتعاون المثمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات، والذي يعكس الروابط القوية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء من جانب الشؤون الإسلامية، راشد المزروعي مدير إدارة الحج والعمرة، والدكتور عبد الكريم الزرعوني رئيس الفريق الطبي.. ومن الجانب السعودي، الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة، وعدد من المسؤولين.

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