مكتب شؤون الحجاج يواصل توزيع 184 ألف وجبة عن روح الشيخ زايد

المصدر: منى - وام

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واصل مكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات توزيع 184 ألف وجبة من الطعام أمس، استكمالاً للتوزيع الذي استهل في المدينة المنورة على ضيوف الرحمن من حجاج العالم في المشاعر المقدسة.

وذلك عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة ليصبح مجموع عدد الوجبات 224.720 ألف وجبة.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات أن فرق العمل باشرت هذا العام توزيع الوجبات لضيوف الرحمن في أطهر بقاع الأرض مع مراعاة ضمان توصيل الوجبات للحجاج من دون عناء.

وثمن الكعبي جهود القيادة الرشيدة ومتابعتها لتعزيز مبدأ العمل الخيري والإنساني الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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