أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي: مكرمة محمد بن زايد تعزز رفاه المواطنين

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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ثمن أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي..

بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، يستفيد منها أكثر من 1100 مواطن ومواطنة في الإمارة، مشيرين إلى أن هذه المكرمة، تعزز الاستقرار الأسري، وتؤكد أن قيادتنا الرشيدة حريصة على رفاه المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكدين أن هذه المبادرة ليست بالجديدة على نهج سموه.

حيث سبقها مكرمة في الشهر الحالي، والتي تمثلت في إعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل»، ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم.

رفاهية

وقال سهيل نخيرة العفاري، إن المبادرة تأتي ترسيخاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، في الاهتمام بالمواطن بشكل عام، والمتقاعدين وأسر المتوفين بشكل خاص، عبر إعفائهم من سداد مستحقات القروض السكنية، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في تعزيز استقرارهم الأسري، وتخفيف الأعباء المالية عليهم.

وأفاد بأن هذه المكرمة، تأتي بالتزامن مع فرحة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، إذ تعد مكرمة جديدة، تضاف إلى سلسلة المكارم التي عودتنا عليها قيادتنا الرشيدة.

والتي تضع إسعاد المواطنين على رأس أولوياتها، الأمر الذي يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي، ويرسخ دور القيادة في رفع رفاهية حياة المواطنين، ليتمكنوا من أداء دورهم المجتمعي بكل أريحية، وبشكل يسهم في رفع مستوى عطائهم المهني والعملي.

حياة كريمة

وأفادت الدكتورة حواء سعيد المنصوري، بأن توجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة (حفظه الله)، تأتي في سياق متكامل مع رؤية سموه الحكيمة، وحرصه البالغ على تلمّس احتياجات المواطنين عن كثب، بهدف تأمين كافة احتياجاتهم، انطلاقاً من قناعة راسخة لدى سموه، بأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي لدولتنا الحبيبة، وأن توفير كامل احتياجاته المعيشية، بما فيها المسكن المناسب، سيبقى هدفاً رئيساً من أهداف القيادة الرشيدة.

وتابعت: إن المكرمة ليست غريبة من حكومة وقيادة دولة الإمارات، فهذا غيض من فيض، من الذي يقدمونه لإسعاد أبنائهم المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

مستقبل مشرق

وأكدت الدكتورة موزة محمد العامري، أن صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» عودنا دائماً أنه صاحب المبادرات المتميزة في كل ما من شأنه تأمين سبل العيش الكريم للمواطنين، عبر توفير أقصى درجات الراحة والاستقرار لهم، بما يضمن مستقبلاً مشرقاً وزاهراً لهم، ويدعم حركة التنمية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

وأوضحت أن المكرمة الجديدة والمتجدّدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، يستفيد منها أكثر من 1100 مواطن ومواطنة في الإمارة، هي امتداد حقيقيّ لمسيرة الخير والعطاء والتطوّر والنماء، التي يقودها سموه بكفاءة واقتدار.

العيد عيدان

وقالت ناعمة المنصوري، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، مكرمة سامية من القيادة الرشيدة لمواطنيها، جعلت العيد عيدين، تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، وأدخلت البهجة والفرحة على قلوب أبناء وبنات الوطن.

وتابعت: إن مبادرات القيادة الحكيمة في الدولة، تصب جميعها في تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين، وإن المبادرة الأخيرة، جاءت لتساند جهود بناء أسر تنعم بالاستقرار والرفاهية لأبنائها.

وأضافت المنصوري، أن المبادرة تجسد حرص القيادة الرشيدة على استدامة العطاء، وإسعاد شعبها، لتقدم نموذجاً استثنائياً في علاقة القيادة بشعبها، ومشاعر الحب والاعتزاز بهذه العلاقة، التي تعكس أسمى قيم الولاء والانتماء، والفخر بقيادة جبلت على الخير وحب مواطنيها.

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