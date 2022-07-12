مواطنون: المبادرة ترسخ الاستقرار الأسري

المصدر: أبوظبي - جميلة إسماعيل

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أشاد مواطنون في أبوظبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي.

مؤكدين أن ذلك يجسد حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الاستقرار الأسري، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، ودورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

جهود رائدة

وقال سالم العامري: إن هذه الحزمة الثانية لعام 2022 تأتي تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن توفير الحياة الكريمة للمواطنين هو الهدف من كل ما تبذله القيادة الرشيدة في دولة الإمارات من جهود تنموية شاملة، بما في ذلك جهودها في تنفيذ مشروعات الإسكان.

فالسكن المناسب يمثل أحد الأسس المهمة، التي تحسن مستوى المعيشة وتؤمن الاستقرار الاجتماعي للأسر.

وقال محمود سعيد العامري: إن القيادة الرشيدة تحرص كل الحرص على تحقيق رفاه المواطن وسعادته وراحته، انطلاقاً من كون المواطن حجر الأساس، والمحور الأهم في تقدم الوطن واستقراره في شتى مجالات الحياة.

مشيراً إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعمل بشكل حثيث على إدخال السعادة والسرور في كل بيت إماراتي، من أجل استقرار المجتمع ورفاهيته.

نهج حكيم

وأضاف: إن توجيهات ومبادرات سموه تأتي سيراً على النهج الحكيم، الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما.

بالعمل على إسعاد شعب دولة الإمارات، الذي أصبح من أكثر الشعوب سعادة، بفضل سعي وجهــــــود القيادة الرشــــيدة المبذولة في سبيل تأمين الحياة الكريمة لهم وتحقيق التنمـــــــية والنهضـــــة للدولة في مختلـــــــــف القطاعات والمجالات، وتســـخير الإمكانـــــــات لتوفير جميــع المتطلبات والاحتياجات، ما يســهم في تعزيز الحياة الكريمة والمســــــــتقرة لأبنــــاء الوطن.

وأوضح محمد المريخي أن قيادة دولة الإمارات تحرص دائماً على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين وتوفير سُبل العيش الكريم ورفاه أبناء الوطن وأسرهم، وبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز من المساهمة في بناء الوطن وتقدمه.

وأضاف المريخي: إن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، يستفيد منها أكثر من 1100 مواطن ومواطنة في الإمارة، جاء تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة على تحقيق رفاه المواطن وسعادته وراحته، باعتبارها أولوية قصوى، ضمن رؤية سموه.

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